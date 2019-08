Danna Paola humilla a Maluma y Ricky Martin en duelo de videos

El día 29 de junio, Danna Paola presentó su nuevo sencillo “Oye Pablo” que inmediatamente se convirtió en una canción del agrado del público, pues su ritmo llamó la atención de los fanáticos. Y es que Danna Paola le hizo una importante publicidad a su nuevo éxito.

Sin embargo, Danna Paola no fue la única que quiso estrenar canción, pues Ricky Martin y Maluma también sorprendieron con el estreno del video No Se Me Quita.

Si bien, el video de Danna Paola se estrenó antes que el de Maluma y Ricky Martin, solo fue por cuestión de horas, y aun así, Danna Paola es quien lidera la lista de popularidad en México.

Y es que este día ha sido muy importante, pues grandes estrellas decidieron sacar a la luz sus nuevos sencillos, por lo que el top tres de tendencias en México se encuentra de la siguiente manera:

En primer lugar, Danna Paola con “Oye Pablo”

En segundo lugar, Ricky Martin y Maluma con No se me quita,

En tercer lugar, Natalia Jiménez y el Bebeto con Te Lo Pido Por Favor

Danna Paola ha expresado su felicidad a través de twitter de saber que es la persona que lidera la lista de popularidad actualmente, y agradeció a sus fans por darle tanto cariño y amor a su nuevo sencillo.

“hola, oigan estoy muy feliz, estoy cenando y celebrando con las mujeres que rodean mi vida, y estamos celebrando el estreno de oye pablo, la premier de Élite, estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida por todo su amor”, dijo Danna Paola a través de su cuenta de Instagram.

Eso sí, tanto la canción de Danna, como la de Ricky Martin seguramente estarán sonando en todas las radiodifusoras, y protagonizando los bares, antros y sitios de baile, pues las dos tienen buen rollo y un ritmo pegadizo.

