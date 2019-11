Danna Paola habla sobre ‘aceptación’ tras cirugías plásticas ¡HIPÓCRITA!

La actriz y cantante mexicana Danna Paola ha causado gran polémica al dedicar una frase para sus fans, quienes la señalaron de hipócrita por ser la primera que ha hecho caso omiso a sus propios consejos.

Todo esto fue el resultado de una entrevista que una importante revista de fama internacional le realizó a Danna Paola, quien se ha convertido en la estrella mexicana del momento gracias a su participación en la serie española de Netflix: Élite.

En la actualidad Danna Paola se ha mostrado como el modelo ideal de la mujer empoderada y segura de sí misma que logra todo lo que se propone, por lo que la revista no dejó pasar la oportunidad para que aconsejara a las lectoras que lidian con inseguridades debido a su imagen corporal.

Sin pensarlo dos veces, Danna Paola dedicó unas palabras para apoyar a todas las mujeres que no se sienten a gusto con sus caras o cuerpos, con la finalidad de levantarles el ánimo y otorgarles la fuerza necesaria por medio de su frase:

¡Las mujeres somos hermosas como seamos!

Hay que aceptarnos y hay que tener amor propio.

Aunque estos pensamientos resultaron bastante reveladores para algunos, resultaron totalmente contraproducentes para Danna Paola, a quien los usuarios de redes sociales tacharon de hipócrita por tratar estos temas como si ella no fuera víctima de la inseguridad corporal.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS

El tema fue realmente polémico por el exceso de cirugías plásticas y retoques a los que Danna Paola se ha sometido durante los últimos años, transformando por completo su rostro al punto de verse totalmente diferente que al inicio de su carrera.

Los cibernautas no estuvieron de acuerdo en que Danna Paola fuera una vocera de la ‘aceptación y el amor propio’, cuando evidentemente ella no lo tiene, razón por la que ha tenido que recurrir al quirófano para modificar sus facciones al no sentirse cómoda con su imagen natural.

