Danna Paola habla de su romance con Alex Hoyer, confiesa que esta muy enamorada

Danna Paola habla por primera vez de su noviazgo con Alex Hoyer

Danna Paola dio una serie de entrevistas durante la reciente alfombra de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”, donde por primera vez habló de su noviazgo con el cantante Alex Hoyer y reveló que se encuentra muy enamorada.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que el cantante Alex Hoyer hace pública su relación amorosa con Danna Paola, durante una entrevista con el programa “Sale el Sol”.

Aunque la cantante afirma que no busca mantener en secreto su relación, prefiere mantener los detalles en privado.

"Mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”.

Danna Paola y Alex Hoyer

Alex Hoyer confirmó su romance con Danna Paola

Al ser cuestionada sobre su nuevo novio, la cantante Danna Paola aseguró que está orgullosa de estar al lado de una persona que admira y que la admira.

“Crecemos todos los días y nos apoyamos. Sí estoy feliz, estoy enamorada’, pero justo lo hago porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente a veces es muy hiriente”.

De igual forma pidió mucho respeto para Alex Hoyer y para su carrera y reafirmó que para ella lo más bonito es lo que hay dentro, su familia y sus amigos.

¿Quién es Alex Hoyer?

Danna Paola confesó que está enamorada de Alex Hoyer

Alex Hoyer es un cantante y actor, de 24 años, originario de Los Ángeles, Estados Unidos, aunque creció en Monterrey, México.

Comenzó su carrera grabando videos de covers que subía a su canal de YouTube, sin embargo fue durante su participación en el programa “La Voz México” apoyado por Ricky Martin que se dio a conocer.

Tras salir del programa Alex Hoyer lanzó su primer sencillo “Ella” de igual forma el nuevo novio de Danna Paola ha participado en diversas novelas, entre ellas “Kally’s MashUp” y aunque ya existían rumores de una relación, es hasta ahora que lo confirman.

