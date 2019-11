Danna Paola habla de su noviazgo con Jorge López ¿Amor o Publicidad?

Danna Paola, la cantante mexicana del momento rompió el silencio y aclaró su situación sentimental con su compañero de Élite, Jorge López, con quien desde hace varios meses se le ha vinculado sentimentalmente por las constantes muestras de afecto que hay entre ellos.

Todo esto volvió a trascender desde que los titulares se plagaron con leyendas que aseguraban que Danna Paola ya tenía nuevo galán, con quien fue fotografiada disfrutando por las calles de Madrid.

Se trata Alejandro Speitzer, actor mexicano que actualmente protagoniza la serie de Netflix ‘El Club’, y con quién Danna Paola ha tenido una muy buena amistad desde hace muchos años, pues los dos crecieron entre cámaras de televisión compartiendo créditos en varias telenovelas de Televisa.

No obstante, Danna Paola se encargó de aclarar que entre ella y Speitzer no existe nada más que una bella amistad hasta la fecha, por lo que su avistamiento en España fue mera casualidad y no un viaje romántico programado entre ambos.

Sobretodo por el hecho de que Alejandro Speitzer mantiene una relación desde hace varios años Minnie West, actriz de ascendencia estadounidense con la que comparte pantalla en la serie original de Netflix antes mencionada.

¿ESTUVO CON JORGE LÓPEZ EN MADRID?

Como te contábamos, a pesar de sus muchos compromisos de trabajo en México, Danna Paola se fue unos días de visita a España, por lo que se especuló que su viaje pudo ser la excusa ideal para encontrarse con Jorge López, actor de origen chileno con quien coincidentemente vive un amorío en pantalla.

Por lo anterior, Danna Paola, cantante y actriz de 24 años, fue cuestionado sobre la relación que sostiene con Jorge López, a lo que la mexicana se limitó a decir:

“Hemos hecho una relación súper bonita (con Jorge López). No tengo novio. Estoy feliz y soltera”.

