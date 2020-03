Danna Paola filtró SPOILER de la serie Élite ¿Te atreves a verlo?

Danna Paola es una de las talentosas cantantes del momento, además de ser de las favoritas gracias a sus éxitos musicales y a su participación en la serie “Élite”, que le ha dado gran renombre a nivel internacional.

Fue gracias a su disco “Sie7e”, que Danna Paola a sus 24 años se ha vuelto una de las cantantes mexicanas más escuchadas no solo a nivel nacional, sino también en diversos países, pues su fama se ha incrementado también gracias a su participación en la serie de Netflix “Élite” que ya lleva tres temporadas en el gusto del público.

Es por eso que ahora Danna Paola, está causando furor en las redes sociales, ya que a través de su cuenta de Instagram ha realizado un gran spoiler a sus miles de fans que no han terminado de ver la tercera temporada de la exitosa serie española de Netflix: Élite.

Danna Paola filtró SPOILER de la serie Élite

Según presumen los internautas, Danna Paola ha realizado un gran spoiler pues aquellos fans que aún no hayan terminado de ver la exitosa serie de Netflix en la que participa, se llevaran una sorpresa.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la talentosa artista ha compartido una serie de fotos de ella caracterizada como 'Lucrecia', su personaje en la producción, con unas emotivas palabras de despedida.

¿Por qué Danna Paola lanzó un spoiler?

Algunos internautas y fanáticos que ya han visto toda la tercera temporada, han comentado que es un spoiler, pues con ello ha confirmado que en el final de esta tercera temporada, 'Lucrecia' ha fallecido o bien es una manera de decir que ya no habrá más temporadas de la famosa serie.

En el texto de la descripción se lee: “Lucrecia... que suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama y la puta ama".