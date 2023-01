Danna Paola explota tras ser cuestionada sobre presunto problema de alcoholismo

Danna Paola explota al ser cuestiona sobre presuntos problemas con el alcohol.

Tras haber confesado que llevaba días ingiriendo bebidas alcohólicas, Danna Paola fue cuestionada sobre los presuntos problemas de alcoholismo que se han rumorado, ante esto, la cantante visiblemente molesta los negó por completo, sin embargo, dejó en claro que no busca mantener una imagen perfecta o ser el ejemplo para los demás.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la cantante hace unos días generó gran preocupación a sus fans, tras admitir que llevaba una semana entera, bebiendo bebidas alcohólicas.

Ante esto, los rumores de posibles problemas de alcoholismo, acapararon los chismes de la farándula, por lo que la cantante decidió romper el silencio, negando sufrir alcoholismo, aunque admitió que le gusta disfrutar de las fiestas y no limitarse.

Danna Paola habla de sus presuntos problemas de alcoholismo

Danna Paola asegura que no busca ser el ejemplo de nadie.

En una reciente conferencia de prensa, Danna Paola fue cuestionada sobre los rumores que se han generado ante posibles problemas de alcoholismo, tras una publicación en su cuenta de Twitter, donde admitió que llevaba una semana bebiendo.

La cantante admitió que sus palabras fueron reales, esto debido a que se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico, y cuando compone suele beber:

“Cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito o una chelita, pues es que es parte de la vida ¿no? Y aparte, obviamente está un trago, está la promo, tiene mucho que ver. La semana esa estuve trabajando en la producción, no creo que uno deba preocuparse" dijo.

Sin embargo, dejó en claro que su intención no es mantener una imagen perfecta, pues aunque muchos años lo intentó, aseguró que no quiere ser el ejemplo de nadie.

“No me preocupa mi mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme, no tengo porque limitarme” dijo.

De igual forma, aseguró que si quiere compartir un mensaje con sus fans, es el de ser ellos mismos, tal como ahora intenta mostrarse:

“Mi ejemplo más genuino es ser yo misma y no cuidarme y llevo toda mi vida cuidando mi imagen perfecta, pero eso no existe. La imagen perfecta es la mujer que soy, los valores que tengo, el mensaje que quiero dar, mi música; me la paso increíble” dijo, visiblemente molesta.

Danna Paola antes y después

Danna Paola antes y ahora

En los últimos años, la cantante Danna Paola ha recibido fuertes críticas, esto por mostrar un cambio drástico, tanto en su físico como en su actitud.

Ante esto, Danna Paola ha dejado en claro, que durante muchos años intentó mantener la imagen de un artista perfecta, sin embargo, decidió darle un nuevo giro a su carrera, donde pudiera mostrarse tal cual es, y aunque ha recibido muchos señalamientos, se ha dejado ver más feliz que nunca.

