Danna Paola estuvo a punto de perder su participación en la serie ‘Élite’

La actriz Danna Paola forma parte de la segunda serie española 'Elite', que será emitida por la plataforma de Netflix, la serie será lanzada el próximo 5 de octubre.

Durante una entrevista la estrella juvenil comentó que estuvo a punto de perder el protagónico de la serie y todo eso se debió a que el correo de la invitación del proyecto no lo había leído.

‘Es muy cómico, todo fue por Spam. Tengo un email en mi Instagram para que los fans me puedan escribir ahí, así que estaba revisándolo y vi que tenía un correo de Netflix en la carpeta de Spam dos semanas antes del día que lo revisé durante diciembre del año pasado’.

La artista de 23 años comentó que era una invitación para realizar el casting de la serie ‘Élite’.

Ella pensó que quizá no sea verdad, Danna Paola decidió preguntarle a su manager para confirmar el correo, él le dijo que si era cierto.

‘Hice el casting después de un día de fiesta, se me había olvidado por completo, así que no tuve demasiado tiempo para preparar el personaje y lo improvisé. No tenía idea de las palabras y frases españolas, por lo que lo interpreté a mi modo’. Comentó Danna Paola.