Danna Paola estrena nueva canción “Nada” junto a Cali y el Dandee

Danna Paola volvió a demostrar que la cuarentena y la pandemia por coronavirus no son excusa para dejar de trabajar, pues ha estrenado una nueva canción, siendo esta la pieza número 5 que lanza en plena contingencia.

“Nada” es el nombre de dicho sencillo, el cual interpreta junto a los cantantes “Cali & el Dandee”, del dúo colombiano de los hermanos Alejando y Mauricio Rengifo, quienes han destacado por sus colaboraciones con personas como Sebastián Yatra, Aitana, entre otros.

La canción se estrenó este jueves 13 de agosto, en el marco de los premios Juventud, donde tanto la mexicana como los hermanos cantaron por separado, pero recordaron el estreno de su single.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música en streaming, y el Lyric Video en Youtube ya cuenta con más de 150 mil reproducciones, a menos de dos horas de haberse estrenado.

Este sencillo es en todo sentido una canción de desamor, de esas que dedicas cuando entregas todo, y te pagan con nada, cuando tu sientes, pero la otra persona no siente nada, por lo cual, es perfecta para dedicarle a aquella persona que nos rompió el corazón.

La famosa anunció el estreno de su nueva canción a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen con los cantantes colombianos, pues se encontraron en Miami para los Premios Juventud.

“#NADA IT 'S OUT NOW!!!!! @calidandee VAYAN A ESCUCHARLA YA!! �� YASSS �� que placer compartir esta bomba amigos”, publicó.