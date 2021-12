Danna Paola es criticada por copiar descaradamente look de Eiza González

Danna Paola sorprendió a sus fans con su última aparición, ya que recibirá al 2022 con un nuevo look, dejando atrás su cabellera rubia para regresar a su color castaño natural, sin embargo este cambio no sólo le generó mensajes de halago, sino también una enorme controversia.

En redes sociales la cantante y actriz fue duramente criticada por una supuesta imitación, ya que muchos la acusaron de copiarle el look a la famosa actriz mexicana Eiza González, algo que generó un gran escándalo en redes sociales.

El impresionante cambio de look de la cantante sirvió para que sus detractores aprovecharan para criticarla, y mucho dicen que la fama se le ha subido a la cabeza al grado que ya no tiene personalidad propia.

Acusan a Danna Paola de copiar a Eiza González

Estas fueron las críticas que recibió Danna Paola

En una publicación de la cuenta de Instagram de No chisme no like, internautas lapidaron a Danna Paola por su nuevo look, asegurando que cada vez intenta parecerse más a Eiza González, una de las celebridades mexicanas más exitosas a nivel internacional.

Aunque muchos elogiaron el look de Danna Paola, fueron sus detractores quienes se llevaron la atención, pues incluso la compararon con Lucía Méndez, asegurando que su nueva imagen la hace lucir mayor de lo que es.

¿Cuál es la relación de Danna Paola y Eiza González?

Las famosas se han apoyado mutuamente en varias ocasiones

Te informamos en La Verdad Noticias que ambas famosas tienen una buena relación, ya que incluso durante el MET Gala 2021, Danna Paola compartió su amor por el look de Eiza, e igual la ha defendido de polémicas de meses anteriores.

Hasta el momento Danna Paola no ha hecho alguna declaración con respecto a las críticas en su contra, las cuales sólo buscan dañar su imagen y probablemente las ignore, pues en más de una ocasión ha dejado que sus haters hablen mientras ella se enfoca en su carrera.

