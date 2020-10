Danna Paola es comparada con Ariana Grande nuevamente por esta foto

Ariana Grande es una de las cantantes estadounidenses más importantes que hay en el mundo, y tiene millones de fans, entre ellos algunos famosos de otros países, como Danna Paola, quien en múltiples veces ha confesado ser una gran fan de la estadounidense.

Sin embargo, el fanatismo nos lleva a querer parecernos a nuestros artistas favoritos, y parece que la ex actriz de Élite no es la excepción, pues su estilo es muy parecido al de dicha famosa.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de Instagram la intérprete de Mala Fama subió una fotografía en la que aparece tirada en una cama, y que es parte de su más reciente video “Don’t Go”, el cual interpreta con “Isabel Merced”.

En la imagen que subió la famosa a dicha red social aparece con un look que se le ha visto antes a Ariana Grande, pues en vez de una cola de caballo tenía un look con dos colitas, tal cual lo tuvo la intérprete de “Thank You next” en la presentación de los VMAS.

Mira la foto de Danna Paola

Por cierto, recientemente los dreamers (fandom de dicha cantante) enfurecieron después de que esta famosa no estuviera nominada a ningún premio Grammy Latino, pues el pasado 29 de septiembre se dieron a conocer las nominaciones, pero esta famosa no figuró en ninguna de las categorías.

Actualmente cuenta con más de 27 millones de seguidores en redes sociales, pero ni su talento ni su popularidad fueron suficientes para poder ser considerada por la academia latina de grabación.

¿Crees que Danna Paola luce como Ariana Grande?, ¿Crees que esta famosa debió estar nominada a un Grammy Latino?, ¿Te gustó la imagen que publicó esta intérprete?, platicanos en los comentarios tus opiniones.