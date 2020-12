¡Danna Paola es BISEXUAL! Mhoni Vidente predice que su próxima pareja será MUJER

Mhoni Vidente ha lanzado impactantes predicciones sobre una famosa cantante mexicana.

La cubana causó gran expectativa al revelar que la próxima pareja de la ex estrella de Élite, Danna Paola, será una mujer.

La vidente compartió que ella es muy amiga de la cantante, a quien describe como una mujer inteligente y fuerte; pero también sin dificultad en cuestiones de amor, ya que para ella amor es amor, por lo que Mhoni Vidente señaló que Danna Paola como se puede enamorar de un hombre, lo puede hacer de una mujer.

“Estaban comentando, Danna Paola que es íntima amiga mía, chiquita bella te mando todas las bendiciones y además que ella es una buena niña, talentosa a m0rir; que ella definitivamente fue hombre, eso es indiscutible porque es aguerrida, controladora, es fuerte, siempre sale adelante”.

Danna Paola pronto revelará la identidad de su novia

¿Danna Paola es bisexual?

La intérprete de Sodio no tiene ataduras al respecto y la vidente aseguró que Danna no tendrá problema en aceptar su amor por otra mujer, con quien estará saliendo, si no es que ya lo está haciendo y entablará una relación sentimental con ella, dijo durante su consulta la conocida astróloga.

“Le sale la carta de la estrella, más que nunca va a empezar a brillar en el 2021, en todos los sentidos, en cuestiones de series, en cuestiones de canto, en cuestiones de pareja”.

“Déjenme decirles que todo el mundo está comentando que acaba de salir una revista de que si andaba saliendo con un muchacho que no me acuerdo el nombre; pero no, yo la veo muy acompañada de una mujer eh, de una mujer que es cantante también que es artista”.

Como la famosa cubana señaló, "Amor es amor" y Danna Paola cree firmemente en ello y sabe bien quién es, por lo que esta situación no le traerá conflictos emocionales.

Pero Mhoni Vidente señaló que después de esta relación sentimental, Danna Paola regresará a los brazos de un hombre.

Recientemente los rumores de un nuevo romance de la famosa cantante y actriz comenzaron a surgir, algunos medios la ligan sentimentalmente con el cantante Álex Hoyer, con quien aseguran, incluso tiene mensajes clave y vestuarios similares en redes sociales; no obstante, la vidente negó rotundamente que esta relación sea cierta.

Historial sentimental de Danna Paola

Como lo informamos en La Verdad Noticias, la estrella de Netflix fue vinculada sentimentalmente al cantante colombiano Sebastián Yatra y hubo quienes aseguraron que la cantante fue la culpable de la separación del astro de la música y la también cantante Tinni Stoessel.

En todo momento Danna Paola ha negado tener un noviazgo con Yatra y ha asegurado que ya está cansada de tantos romances que la prensa le ha inventado.

“Es que Danna Paola no tiene problemas en cuestiones de la sexualidad, como se puede enamorar de un hombre, se puede enamorar de una mujer; así que yo la veo muy cerca de una mujer y a lo mejor más adelante de un hombre; pero eso no le quita a ella su integridad como persona y aparte "amor es amor", no hay que cuestionar nada en cuestiones de preferencias sexuales”.

Danna Paola incluso lanzó su tema Sola, para aclararle al mundo que no se encuentra al lado de nadie y que deberían dejar de estar especulando sobre si se encuentra en una relación o no y mucho menos inventar noviazgos con otros famosos.

Solamente en una ocasión, la ex estrella de Élite confesó tener una relación, pero abierta, esto con uno de sus compañeros del elenco de la famosa serie de Netflix.

TE RECOMENDAMOS LEER:Mhoni Vidente: Horóscopo mensua para DICIEMBRE 2020

Recientemente, Danna Paola publicó en redes sociales una fotografía junto "a la mujer con la que está saliendo", señalando que no solamente pueden ligar a mujeres con hombres, ya que no pueden ver la relación mujer-hombre como una amistad, y también puede una mujer vincularse sentimentalmente a otra. ¿Será una revelación, más que apoyo a la comunidad LGTB?.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.