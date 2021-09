Danna Paola envió romántico mensaje de cumpleaños a este cantante

Danna Paola es una de las cantantes más populares que hay en México, y es por ello que alrededor de su vida hay mucha incertidumbre por saber quién ocupa su corazón.

Sin embargo, la intérprete de Mala Fama siempre trata de ser muy discreta al respecto, aunque nunca oculta su cariño.

En ese sentido, la famosa que, por cierto, podría llegar a Quien Es La Máscara después de una foto filtrada, aprovechó sus redes para hacer un mensaje muy especial.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante de Oye Pablo compartió varias fotos y videos junto al cantante Saak Music, con quien se mostró muy divertida.

En su post no pudo evitar felicitar y agradecer el cariño mutuo que hay entre los dos.

“Feliz cumpleaños, felices 26 !!! Welcome to the new YOU! sabes cuánto te amo, te admiro, y celebro tu vida cada día desde que tengo la fortuna de tenerte en mi vida. Salud por ti, por la bella luz que irradias y compartes , salud por todas las bendiciones que viene para ti! HAPPY BDAY PERRITO”