Danna Paola envía indirecta romántica ¿A Sebastián Yatra?

Danna Paola se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues parece que no solo le va bien en cuanto a la música se refiere, sino que también en lo sentimental, o al menos eso parece, pues a través de sus redes sociales se ha mostrado muy romántica.

Específicamente un reciente tuit de la famosa podría estar dedicado a su presunta pareja Sebastián Yatra, pues asegura que las mariposas en el estómago no son suficientes para expresar lo que siente, aunque no dice a quien se lo dedica, pero las suposiciones no se hicieron esperar.

“Contigo las mariposas se quedan cortas” publicó.

Y es que después de verlos cantar juntos “No bailes sola” en la presentación de los premios juventud, fue más que evidente que hay química entre ambos, sin embargo, tanto Sebastian Yatra, como la cantante mexicana prefieren mantener su estado sentimental en el misterio.

Sin embargo, quienes no son muy felices con los tuits de Danna Paola son las fans de Tini Stoessel, quienes aprovechan cada oportunidad que tienen para faltarle el respeto a la cantante, y defender a la argentina.

Danna Paola quiere ayudar a niños mexicanos

La intérprete de Sodio presumió recientemente algunos de sus más glamurosos accesorios, pues la famosa se sumó a una campaña junto a la marca Bulgari, en la que tiene la misión de ayudar a varios niños mexicanos.

Esta campaña consiste en minimizar el impacto de la pandemia por Covid-19 en la población infantil, pues miles de niños han tenido que abandonar sus estudios a causa de la contingencia, por lo que lo recaudado será donado a Save The Children México”.

No cabe duda que Danna Paola tiene muchos atributos, pues tiene una belleza excepcional, y un talento musical único, pero además la nobleza la caracteriza, ¿Te parece noble el gesto para ayudar a los niños mexicanos?.