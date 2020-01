Danna Paola envía emotivo mensaje a Ester Expósito por su cumpleaños

Danna Paola y Ester Expósito han demostrado ser de las mejores relaciones de amistad que surgió en la serie Élite, por lo cual ni la distancia, ni el tiempo ha podido hacer que dejen de quererse, y de regalarnos momentos memorables en sus cuentas de redes sociales.

Ejemplo de ello es, sin duda, una imagen que ha compartido Danna Paola para celebrar el cumpleaños de su amiga Ester Expósito, quien llegó a sus 20 años este 26 de enero del 2020, estando en uno de los mejores momentos de su carrera.

Danna Paola celebra un año más de vida de su compañera en Élite

En ese sentido, fue a través de su cuenta de Instagram que Danna Paola utilizó la sección de “Historias” para poder enviar su felicitación a Ester Exposito, con una fotografía en la que aparecen las dos vestidas de rojo.

Las actrices han demostrado ser de las mejores relaciones de amistad que surgió en la serie Élite

“Feliz cumpleaños my baby Bombshe!!! I Loveeee Youuu and miss you muchooo” publicó Danna Paola en su cuenta de Instagram, felicitando a Ester Exposito.

Por su parte, Expósito celebró su segunda década yéndose de reventón con sus amigos cercanos y compartió un poco de la alocada fiesta en su cuenta oficial de Instagram en la noche del 25 de enero. Posteriormente en la mañana del 26, compartió en sus historias de la famosa red social, las fotografías y videos de felicitaciones que sus amigos le habían hecho por motivo de su cumpleaños, pero fue gracias a los rumores de un posible romance, que la instantánea que más llamó la atención, fue la que el famoso actor mexicano, Alex Speitzer compartió para felicitar a la guapa actriz.

Danna Paola se une a tendencia viral

La cantante no se queda atrás si de tendencias hablamos, y en esta ocasión no perdió la oportunidad para hacer Dolly Parton challenge, en el que demostró que en cualquiera de las redes sociales luce muy hermosa.

