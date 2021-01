Danna Paola enseña su nuevo corte de “Dora la exploradora” ¿Cerró ciclos?

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Danna Paola se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria artística, y es que esta famosa es la cantante mexicana más importante del momento, por lo que a través de sus redes sociales siempre busca la manera de enamorar a sus fans.

Tal es el caso de una fotografía posteada este jueves 28 de Enero, en donde la interprete de Mala Fama aparece con un “cambio de look” con el cabello notoriamente más corto, y color negro, muy parecido al look de Dora la Exploradora.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz de Élite compartió tal imagen, en donde se puede ver que este supuesto look no se trata de más que de una peluca, pero aún así, causó shock entre sus seguidores, quienes por un momento se cuestionaron si la famosa ya había acabado o cerrado algún ciclo.

“A veces necesitamos escapar un poco de la realidad externa y aterrizar en la realidad interna... esa revolución que te hace concientizar lo que has construido todo este tiempo y en lo que te has convertido hoy.”, publicó como pie de foto.

Danna Paola inicia los preparativos de su concierto

Como te mencionamos anteriormente, la cantante mexicana está preparando un gran espectáculo para el próximo 13 de febrero, llamado “Welcome to my break up party”, con el que celebrará y le cantará al “desamor” previo al día de los enamorados, sin duda un evento que nadie se puede perder.

