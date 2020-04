Danna Paola enseña como se mete el palo a la boca ¡Hot!

Danna Paola de nuevo fue la protagonista de un momento muy hot, enseñando toda la delicadeza que tiene para meterse un palito a la boca, esto a través de un video en sus historias de Instagram.

Y es que la cantante de Mala Fama, ha demostrado que es la mezcla perfecta entre belleza y talento, ya que no tiene pudor en mostrar los dotes artísticos y físicos que la vida le regaló, por lo que no solo nos podemos deleitar escuchandola, sino también mirándola.

Tal es el caso del reciente video que compartió en su instagram, en donde aparece metiendose un palito de paleta en la boca, abierta, mostrando los dientes, y una mirada retadora y sensual que demuestra que lo que tiene de “b*tch” en Élite, lo tiene de delicada y sensual.

El video ha provocado pasiones entre los internautas, quienes no pudieron dejar de babearse al ver el clip de la cantante, que, aunque quizá no lo hizo con un objetivo erótico, no pudo dejar de lucir muy sexy.

Mira la foto de Danna Paola

Esta cuarentena hemos podido conocer un lado más ardiente de la intérprete de Sodio, pues desde el principio quizo matar el tiempo dándose un chapuzón en su piscina, por lo cual nos ha regalado varias fotos posando en bikini, dentro de la piscina, fuera de la piscina, tomando el sol, en su mueble, pero siempre en bikini.

Además, hemos descubierto cosas y detalles sobre ella, como su talento para bailar, su amor por Harry Potter, que es fan de los videojuegos, y otros detalles de los que han sido testigos sus fans.

Danna Paola ha logrado un gran récord en las últimas semanas, y es llegar a los 23 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones, y quienes la han posicionado, como la cantante mexicana más seguida en dicha red social.