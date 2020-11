Danna Paola enciende el espíritu navideño con "All I Want For Christmas Is You"

Danna Paola enamora a sus fans con una canción navideña

Como parte de la pronta llegada de la Navidad, la cantante Danna Paola dejó muy sorprendidos y enamorados a sus fieles admiradores al lanzar una nueva versión de la canción "All I Want For Christmas Is You", uno de los exitosos temas que ha sido parte de las fiestas decembrinas.

En La Verdad Noticias, te informamos que la cantante mexicana de 25 años de edad, estrenó el pasado mes de octubre la canción titulada "Friend de semana" en colaboración con Aitana y Luísa Sonza, pero ahora ha encendido el espíritu navideño con un tema que se disfruta escuchar.

Recordamos que el año pasado, Danna Paola compartió un pequeño clip en las redes sociales, dando a conocer a sus fans lo mucho que disfruta cantar la canción de Mariah Carey, pero ahora a finales de este 2020, ha revelado una versión que sin duda alguna ha emocionado a los fans.

Danna Paola enamora a sus fans con un tema navideño

Danna Paola causa furor por un tema navideña

La canción se estrenó en YouTube el pasado 25 de noviembre, y hasta el momento ha obtenido más de 490 mil visualizaciones y diversos mensajes de sus seguidores, quienes han expresado que con este tema acaba de dar luz verde para iniciar con el espíritu navideño.

"Danna Paola es una diva, todo le queda perfecto". Comentó un usuario.

Aunque por el momento la famosa solo ha compartido el audio del video, por lo que sus fans esperan que pronto comparta el video musical de la nueva versión de "All I Want For Christmas Is You", uno de los exitosos temas que se ha convertido en el favorito de la Navidad.

Te puede interesar: Danna Paola rompe récord y llega a 25 millones en Instagram

Danna Paola disfruta compartir en Instagram cómo celebra la Navidad, y es por ello que no dudó en presumir una nueva versión del tema de la cantante Mariah Carey, donde mostró su lado más adorable, lo que ha causado diversas reacciones de los usuarios.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.