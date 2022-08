Danna Paola dice que viajar en el metro de la CDMX es extremo y divertido

Las declaraciones de la joven cantante desataron controversia en las redes sociales.

Danna Paola subió al metro de la CDMX por primera vez para grabar algunas escenas del video musical de su nueva canción titulada ‘XT4S1S’ y habló al respecto de ello en un reciente encuentro con MTVLA durante su paso por la alfombra roja de los Kids Choice Awards 2022.

Reaccionando a los memes que surgieron en redes sociales a raíz de este suceso, la actriz y cantante mencionó estar muy emocionada por haber vivido esta experiencia, la cual calificó como “extrema y divertida”. De igual modo, ella menciona que no había tenido la oportunidad de viajar en el metro de la CDMX pero si había viajado en el de otros países.

“Tengo que decir que yo no me había subido al metro de la Ciudad de México. Había tomado el metro de otros sitios y otros países, pero tenía que encontrar el momento y no es porque antes no haya querido o porque lo despreciaba… Fue una experiencia extrema subirme al metro, pero sobre todo porque me divertí mucho”, dijo Danna Paola.

Como era de esperarse, las declaraciones de la intérprete de ‘Oye Pablo’, mismas que ya se hicieron viral por todas las redes sociales y que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana, dividieron la opinión de los cibernautas pero también desató una ola de críticas y crueles burlas en su contra.

'XT4S1S', el nuevo hit de Danna Paola

'XT4S1S' ha sido un rotundo éxito en las plataformas digitales.

Recordemos que Danna Paola viajó por primera vez en el metro de la CDMX como parte de las grabaciones del video musical ‘XT4S1S’, nombre que recibe su nuevo sencillo musical y el primero totalmente en solitario desde el lanzamiento de ‘A Un Beso’ en octubre del 2021.

El tema ha sido un rotundo éxito tanto en Spotify como en YouTube y se espera que se convierta en el próximo hit de la cantante, quien lamentablemente ha sido acusada de promover el consumo de drogas con este sencillo. No obstante, ella no ha dudado en defenderse de tales acusaciones.

¿Qué tan famosa es Danna Paola?

Hoy en día, es una de las cantantes más exitosas en Latinoamérica.

Danna Paola goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales y la música. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la joven actriz y cantante cuenta con más de 34.8 millones de seguidores en Instagram y sus canciones son escuchadas por más de 12.2 millones de personas al mes en Spotify.

