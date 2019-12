Danna Paola ¿destroza a Belinda? dice que ella si canta el Sapito

Danna Paola Es una de las cantantes más importantes que hay en México, de hecho es la segunda más seguida en instagram con más de 14.7 millones de seguidores y sólo por debajo de Thalía quien cuenta con más de 15 millones de followers. En ese sentido Danna Paola alcanzado mayor popularidad que Belinda, quien tiene poco más de 8 millones de seguidores.

Recientemente ha habido una serie de rumores entre la relación de Belinda y Danna Paola, algunas personas apuestan porque ambas cantantes tienen una mala relación, pues siempre han sido competencia, ya que ambas iniciaron su carrera como actrices en Televisa desde muy pequeñas, sin embargo ahora ambas participan en TV Azteca como jurados de diferentes programas de talentos. Es por ello que ha habido mucha comparación entre ambas cantantes, y fuentes cercanas a ambas aseguran que se llevan mal.

Danna Paola estuvo en Oaxaca en los últimos días para dar un concierto, mismo que fue amenizado por el escorpión dorado, en ese sentido el famoso y polémico youtuber entrevistó a Danna Paola.

Es bien sabido que el escorpión dorado es uno de los entrevistadores que más duro le tira a los famosos, pues sin pelos en la lengua cuestiona sobre temas muy polémicos, tal es el caso de la relación entre Belinda y Danna Paola por lo que el escorpión dorado no dudó en hacer una pregunta al respecto.

En ese sentido Danna Paola resaltó que ella no odia a nadie, pero que ella sí se echa la canción del sapito aunque no se suya, esto En referencia a que Belinda muchas veces se ha negado a cantar esa canción porque no le gusta a pesar de ser uno de sus mayores éxitos.

Danna Paola y el escorpión dorado aprovecharon las cámaras para cantar una pequeña parte de la canción del sapito, Y ambos prometieron que cantarían más en la próxima edición del escorpión al volante con Danna Paola.

Los comentarios en YouTube no se hicieron esperar y los fans esperan ansiosos por ver la entrevista extendida de Danna Paola con El escorpión dorado, misma que esperan que llegue en los primeros meses del 2020.

Por lo pronto podemos disfrutar de Danna Paola haciendo su labor como jurado en La Academia, donde domingo a domingo la vamos a portar outfits extravagantes pero que le quedan de lujo.

