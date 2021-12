Danna Paola desprecia los tacos, prefiere las arepas

La cantante Danna Paola hizo enfurecer a más de un mexicano al afirmar que ella prefiere comer arepas que los típicos tacos. La intérprete de Mala Fama mencionó que no come carne, por lo que ya no consume esta comida típica del país.

En varias ocasiones han tachado a Danna de querer aparentar ser de otro país como cuando habla con acento, como si fuera originaria de España, lo que le ha conseguido varios haters en redes sociales.

En esta ocasión la joven mujer despreció uno de los platillos que los mexicanos respetan y aman, los tacos, así que las redes sociales estallaron contra la joven originaria de la Ciudad de México.

Danna desprecia los tacos

Las arepas son un alimento de origen colombiano y venezolano, por lo que el duo Mau y Ricky, no dudó ni un momento en afirmar que ellos preferían esta comida pero por otra parte, Danna creció en México y aún así despreció los tacos.

Los comentarios en varias redes sociales no se hicieron esperar sobre Danna, pero principalmente los haters criticaron a la joven por su extraño acento.

Danna Paola acento español

Este video fue compartido hace un par de días en el canal oficial de Danna Paola en Youtube como parte de la promoción de la canción Cachito.

Canción de Danna Paola junto a Mau y Ricky

Danna junto a Mau y Ricky, estrenaron el tema musical Cachito, el pasado cuatro de noviembre del presente año y este rápidamente se convirtió en un gran éxito. Actualmente cuenta con 6,106,425 visualizaciones además de 164,491 likes y más de 19,000 comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.