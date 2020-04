Danna Paola ¿dejará las redes sociales por coronavirus?

Danna Paola subió una serie de historias a su cuenta de Instagram, en donde dice que no se siente en el mood para estar subiendo contenido a sus redes sociales, sin embargo, quiso dar un mensaje importante a sus seguidores.

La cantante platicó primero un poco de lo que ha hecho durante el día, como leer, hacer ejercicio, cosas que forman parte de la rutina que está haciendo para mantenerse activa durante esta cuarentena, que también le está afectando emocionalmente.

La intérprete de “Mala fama” resaltó que este debe ser un momento para reflexionar, es decir, pensar en los que no están pasando muy bien estos días, las personas que están graves, y en lo afortunados que somos de poder tener un techo, una familia, y de poder cuidar nuestra salud.

Asimismo, la protagonista de Élite, dijo que debemos ver la llegada de abril como una oportunidad para empezar con el pie derecho, cuidarnos y aprovechar el tiempo para cosas positivas.

“No me siento como muy, Into estar hablando en social media, ni nada, no se, como que no me siento cómoda, pero tenía que hacerlo, porque hay que darle la oportunidad a un nuevo mes, a un nuevo día, de estar bien, de estarnos cuidando, de estar sanos” dijo la cantante.

Danna Paola elogia a Bárbara de Regil

En sus historias de Instagram, la interprete de “Sodio” aprovechó para hablar sobre Bárbara de Regil, pues le parece que es una persona muy especial, con mucha buena vibra, y que sabe tomarse muy bien las bromas de los internautas.

Resulta que Bárbara de Regil le envió un paquete a Danna Paola con uno de sus productos nutritivos, como un mensaje para que la cantante se sienta bien en estos días, por lo que la actriz y cantante no pudo dejar de agradecer el gesto de su amiga.