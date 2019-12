Danna Paola defiende la POLIGAMIA en La Academia ¡Qué horror! (VIDEO)

La cantante Danna Paola es una de las luminarias de la música que actualmente se encuentra en la cima del éxito, por eso mismo fue elegida para ser jurado de La Academia, el reality show más sonado del país, pues a lo largo de los años grandes artistas han consolidado su carrera en los escenarios de ese foro.

Es por eso que en esa misma sintonía de su presencia en La Academia, ahora la cantante ha impactado al hacer unas fuertes declaraciones sobre las recientes relaciones sentimentales que se están dando dentro del famoso reality show de canto.

Resulta que Danna Paola se ha declarado públicamente a favor del amor libre y sin etiquetas, por eso derivado del tenso momento que se vivió ayer cuando la novia del académico se subió al escenario a hablar con él y éste la prefirió por encima de Dalú, ahora la cantante mexicana se ha mostrado a favor de lo que está sucediendo.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Danna Paola?

Hay que destacar que Danna Paola es una de las juezas de la emisión, por eso aseguró que este tenso momento la consternó mucho, pues en su opinión, no debió exhibirse a los concursantes:

"En el corazón no se manda, la piel es piel, el corazón si siente no miente": Danna Paola pic.twitter.com/ae80Qh3cUt — Mister137 (@ElMister137) 2 de diciembre de 2019

“Si se gustan o no, es muy heavy, y es que yo defiendo el amor a toda costa, es que la novela que viví hoy, no me pude decir nada y yo gritaba objeción y no podía hacer nada”.

Pero eso no ha sido todo lo que ha mencionado, pues también detalló que: “Es heavy porque el amor es el amor, porque, a ver, vivimos en una sociedad, más bien en un país monógamo, entonces, o es solo con la novia y ya está con la novia, entonces si el chico se enamora o ella se enamora…No pongamos a Dalú en una situación de que ella está mal o que Carlos está mal. En el corazón no se manda, la piel es piel, el corazón si siente no miente”.

Las fuertes declaraciones que la cantante expresó por medio de sus historias de Instagram, ha dividido rápidamente las opiniones entre sus fans, pues algunos consideran que está promocionando la poligamia y otros aplauden su perspectiva sobre la situación que viven los alumnos del famosa reality de TV Azteca.

