Danna Paola defiende a Shakira de las duras críticas por su canción contra Piqué

En los últimos días, Shakira y Piqué han vuelto a ser noticia gracias a la nueva canción que lanzó la colombiana junto al productor argentino Bizzarrap, en su sesión 53, en la que hace una tiradera hacia Piqué y su novia Clara Chía.

Esta canción ha revivido las críticas hacia Shaki por “lucrar” con su mala experincia personal, por su separación del el exfutbolista, tanto que las redes sociales se han volcado en una lluvia de opiniones desfavorables hacia el trabajo de la artista originaria de Colombia.

Incluso, tal y como te informamos en La Verdad Noticias, muchos tacharon a Shakira de machista por esta canción; sin embargo, otros han defendido el trabajo de la colombiana, como lo ha hecho Danna Paola.

Danna Paola defiende a Shakira

Entre los escándalos que ha producido el nuevo lanzamiento de Shakira, pesan las críticas sobre el machismo hacia Clara Chía, así como un supuesto plagio e incluso los análisis de las frases que dice la cantante en el tema, sin embargo , la famosa mexicana Danna Paola ha salido a opinar y de paso defender la música en general.

Fu en su cuenta de Twitter donde la famosa escribió :

"La gente siempre tiene mucho que opinar… al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te de la gana…"

Su comentario provocó muchas reacciones positivas, tuvo más de 88 miil likes y 7 mil retuits, y aunque todo parecía que lo decía desde el punto de vista del artista, la famosa lanzó un segundo tuit donde dejó en claro su apoyo a Shakira.

"Y sí... las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", sentenció

Este tuit recibió más apoyo del anterior, provocando comentarios como "En lo personal yo pienso que no hay que satanizar el llorar, llorar es bueno limpia el alma y tranquiliza el dolor yo soy hombre y de manera orgullosa digo que yo lloro y lloro mucho y por todo y a mucha honra".

¿Qué canciones le dedicó Shakira a Piqué?

El extfutbolista español y la cantante tuvieron una relación de 12 años en los que tuvieron a sus dos hijos Milán y Sasha; sin embargo, desde 2010 a la actualidad Shaki le ha dedicado muchas canciones a Piqué la primera de ellas es Loca pues en la letra hace referencia al entonces futbolista con la frase. "Yo soy loca con mi tigre | Él está por mí... y por ti borró"; además de que el video de la misma fue rodado en Barcelona.

Las otras tres llegaron en el año 2014, donde Dare (la la la) donde dice " "Tanto te busqué hasta que llegaste... Con esa boca que Dios te ha 'dao' | Tus dos luceros es 'to' lo que quiero... Sin tus ojos azules, me muero". Además de Broken Record en la que expresa. "No necesito seguir buscando... eres el indicado | Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado...".

La tercera canción de 2014 fue 23, que es una referencia a la edad que tenía Piqué cuando se conocieron y en la que se escucha "Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules... | ¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquel entonces, cuando apenas tenías 23".

En 2017 le dedicó otras dos Me Enamoré en la que la colombiana entona "Mi vida me empezó a cambiar... la noche que te conocí | Contigo yo tendría diez hijos... empecemos por un par | Mira que ojitos bonitos...", Toneladas en la que le escribió "Y me das toneladas masivas de amor | Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento | Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños".

Y las últimas tres son las que la famosa le escribió tras su ruptura, pues, a pesar de que en las tres habla del dolor que sintió por su separación, en Te felicito la barranquillera tira frases como "Me di cuenta que lo tuyo es falso... Fue la gota que rebalsó el vaso | No me digas que lo sientes... Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes | Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos... Los tengo rojos de tanto llorar por ti". (De nuevo una referencia a los ojos, pero en este caso a los suyos y a lo enrojecidos que los tiene de tanto llorar la pérdida de su amor).

En Monotonía expresa "Tú, distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud; tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú; estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando".

Y la última y la que ha dado muchod e qué hablar es el Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira, en la que es explícitamente un reclamo hacia Piqué y Clara Chía Martí y aunque la mayoría de la letra dice cosas muy fuertes, en esta incluso le tira a la suegra "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. "Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

