Danna Paola de vuelta al estudio de grabación ¿Prepara sorpresa?

Danna Paola ha estado imparable este 2020 en cuanto a música, pues cada dos o tres semanas nos sorprende con una nueva canción, y pese a la pandemia se ha dedicado a seguir creando y produciendo música.

De hecho, su último tema llamado “Me, Myself” lo realizó junto al cantante MIKA, con quien además creó un cover de la canción de Roxette “It Must Have Been Love”, la cual fue aceptada muy positivamente por sus fans.

Tal parece que ahora la cantante mexicana se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, pues a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto con outfit de mezclilla, en el que deja al descubierto su abdomen plano.

“Pues desde ese día…”, publicó la famosa.

La cantante recibió cientos de comentarios por parte de sus fans a tan solo unos minutos de haber compartido la imagen, su amigo Jorge Anzaldo le publicó “oye oye oyeeee pero que hermosa que sos!”.

Mira la foto de Danna Paola

Por cierto, la ex actriz de Élite reveló que estará trabajando con netflix en un nuevo proyecto, después de su salida de la serie español, ya que la famosa estará participando en una película llamada “Más allá de la luna”, en donde estará haciendo la canción oficial para toda Latinoamérica.

“Me hace mucha ilusión ser parte de este proyecto interpretando la canción principal para Latinoamérica de la nueva película animada de @netflixlat #Más Allá De La Luna”, reveló hace algunos días.

La cantante está en uno de sus mejores momentos de su carrera, y actualmente cuenta con más de 27 millones y medio de seguidores en instagram, proclamándose como una de las intérpretes latinas con más followers.

Fotografo: Gareth Cattermole/MTV 2018