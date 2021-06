Danna Paola cumple 26 años entre éxitos y escándalos

Danna Paola está cumpliendo 26 años de edad y a pesar de ser tan joven, tiene gran experiencia en el medio del espectáculo ya que comenzó a trabajar en el año 1999 cuando apenas tenía 4 años de edad, aunque también ha recopilado una buena lista de escándalos.

Desde muy pequeña supo que lo suyo era estar frente a las cámaras y poco a poco se destacó hasta que logró sus primeros protagónicos en Televisa.

Actualmente Danna, es actriz, modelo, diseñadora de modas y toda una estrella del pop consolidada. Con su papel en la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó a la malvada Lucrecia Montesinos, logró el reconocimiento internacional, aumentando sus seguidores en redes sociales a gran velocidad, convirtiéndose también en influencer.

Danna Paola cumple 26 años

Danna Paola Rivera Munguía, pasó de la televisión al cine y del cine a Netflix, pero a pesar de su gran éxito, no quiso continuar en ese ámbito y apostó todas sus ganas y esfuerzo a abrirse paso en su carrera musical. Actualmente está gozando de las mieles del éxito con cada nuevo sencillo y cada colaboración.

Cuando el drama adolescente, Élite, se emitió por primera vez en 2018, Danna era la más famosa del extenso elenco. Ahora, dada la enorme popularidad de la serie española, el resto del elenco se ha unido a ella en el campo de los súper influencers.

Sin embargo, Danna Paola ha sido un nombre familiar en México desde hace muchos años y aquí te explicaremos un poco sobre cómo ha sido la vida y trayectoria de la intérprete de Mala Fama.

Danna Paola en Plaza Sésamo

Cuando tenía 4 años, Danna Paola y su hermana, Vania, fueron elegidas para actuar en la serie infantil, Plaza Sesamo. Después de este programa, Paola, de 5 años, fue elegida para la telenovela Rayito de Luz.

A la edad de 6 años, llegó su primer protagónico. La pequeña Danna, interpretó a María Belén, una telenovela infantil con una premisa francamente trágica ya que el personaje pierde a sus padres adoptivos en un accidente que fue orquestado por su tío.

Telenovelas de Danna Paola

En 2004, Danna fue elegida para Amy, la niña de la mochila azul, una telenovela infantil de 115 episodios que hizo un riff de una famosa película de 1979 del mismo nombre. El personaje de Paola, Amy, es una encantadora niña que vive con su padrastro en un barco. En el transcurso del programa, se hace amiga de una sirena y busca a su verdadero padre.

Posteriormente, fue elegida para la telenovela infantil Pablo y Andrea en 2004, y formó parte del grupo de actores de Atrévete a Soñar, un programa para adolescentes, en 2009. En total, ha estado en más de 20 programas de televisión, incluida Lady Altagracia, que terminó en 2020.

Rayito de luz

María Belén

¡Vivan los niños!

De pocas, pocas pulgas

Alegrijes y rebujos

Amy, la niña de la mochila azul

Contra viento y marea

Pablo y Andrea

Muchachitas como tú

Querida enemiga

Atrévete a soñar

¿Quién es quién?

La doña

Música de Danna Paola

Su primer álbum de estudio, Mi Globo Azul, fue lanzado en 2001 por Universal Music. Naturalmente, relanzó el tema muy pegadizo de Maria Belén en el álbum. Su segundo álbum, Océano, salió mientras protagonizaba Amy, la niña de la mochila azul. mientras que el tercero incluyó canciones para telenovelas, música infantil y bandas sonoras de películas.

En 2011, comenzó la producción de su cuarto álbum de estudio en solitario, que también sirvió como su disco debut como artista solista "adulta". Ella reveló que quería que su nuevo álbum reflejara su crecimiento como artista y se deshiciera de su imagen como actriz infantil. "Ruleta", escrita por la cantante mexicana, Paty Cantú, fue anunciada como el sencillo principal del álbum.

El video musical oficial se estrenó en el canal VEVO oficial de Paola el 14 de marzo de 2012. El sencillo subió al número 32 en las listas Top Mexican Airplay en julio de 2012. En 2019, Paola lanzó SIE7E, su primer lanzamiento de estudio en siete años, y desató un sonido completamente nuevo. El disco tiene éxitos como "Oye Pablo" y "Mala Fama".

Mi globo azul

Océano

Chiquita pero pícosa

Danna Paola

SIE7E

K.O.

Danna Paola y su renuncia a Élite

Danna Paola confesó la razón por la que ya no es parte Élite y, aunque se despidió de su personaje, Lucrecia, en sus redes sociales, por fin ha mencionado la verdad.

“Fue duro. Durante la tercera temporada se empezó a hablar de la cuarta temporada. Sabíamos cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salíamos. Ha sido muy cool para mí de repente decir: me gusta trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, muy workaholic. No me puedo dividir”.

En una entrevista reciente, la actriz aprovechó para comparar su vida hace unos años con la de Hannah Montana, el personaje que interpretó Miley Cyrus en la serie homónima:

“Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas y luego volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida. Yo soy muy entrada con mi personaje y, en este caso, Lucrecia vivía en mí, era yo. Entonces era muy difícil crear mi personaje de cantante. Mi cerebro lo tenía muy extraño”.

Escándalos en la vida de Danna Paola

Danna conoce muy bien el mundo del espectáculo, por ello ha tenido más de un escándalo mediático. Hoy recordamos algunos de ellos.

Su romance con Eleazar Gómez

La historia de amor que tuvo con el cantante fue tema de conversación recientemente luego de que él escribiera una canción en el que parece recordarla. Sin embargo va más allá de una anécdota, pues se dice que el también actor comenzó un romance con Danna cuando ella era menor de edad, esto durante su participación en la telenovela Atrévete a soñar.

Problemas con el ex académico Gibrán

Cuando participó en el reality show La Academia se metió en una fuerte discusión con un académico luego de que ella viera un video en donde él la ofende a sus espaldas. Danna le explicó que ella da una crítica conforme lo que ve y nunca para ofender, sin embargo parece que él joven se lo tomó personal.

Su noviazgo secreto en “Élite” con Jorge López

Cuando entró a la famosa serie de Netflix mucho se especuló sobre si podría estar saliendo con algún miembro de la producción. La bomba explotó con el actor Jorge López, con quien se dijo que tenía una relación y se le vio muy romántica hace unos meses.

Datos curiosos sobre Danna Paola

Sus canciones aparecen en el soundtrack de Élite

La banda sonora de Élite está repleta de música vanguardista y pegadiza, incluida la de Danna Paola. Cinco de sus canciones se incluyeron en la banda sonora de las temporadas 1 y 2, incluida la canción en inglés "So Good".

Dobló la voz de Rapunzel en la versión en español latinoamericano

Danna prestó su voz a Rapunzel en ‘Enredados’. ¿La recuerdas cantando "Veo en ti la luz", el equivalente en español de "I See the Light" de Tangled?.

Interpretó a Elphaba en Wicked

Cuando Wicked llegó a la Ciudad de México en 2013, Paola fue elegida como Elphaba, la incomprendida bruja verde que "desafía la gravedad" y se hace amiga de Glinda, la bruja buena. La obra se abrió con excelentes críticas, especialmente elogiando a Paola, que entonces tenía 18 años.

