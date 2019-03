Danna Paola cuenta cómo conquistarla a través de su nuevo sencillo "Mala Fama" (VIDEO)

Hoy 28 de marzo Danna Paola estrenó nuevo sencillo en el cual habla de que le han relacionado sentimentalmente con otros famosos, cosas que solo han sido rumores. Como parte de la promoción compartió en sus Instastories imágenes de medios que han publicado este tipo de notas.

“Mala Fama” es el título de esta nueva canción misma que se estrenó exclusivamente por Mtv, en ella relata que se siente muy contenta estando soltera, y aunque la gente hable, a ella no le importa su Mala Fama.

A través de sus Instastories dejó ver un adelanto de lo que se trata este nuevo Hit, que seguramente encabezará las listas de popularidad.

“¿Que si me fui con Maluma? No; Dicen que Yatra y Ozuna, no; yo duermo sola en mi cama y no me preocupa la mala fama” es el coro de la nueva canción de Danna Paola.