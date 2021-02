Danna Paola crea importante colaboración con prestigiosa marca de joyería

Como te hemos informado con anterioridad en La Verdad Noticias, la cantante mexicana Danna Paola es una de las figuras más populares que hay en el país, y por ello son numerosas las marcas que quieren colaborar con ella.

Sin embargo, la famosa sabe elegir muy bien, y muy cautelosamente, a aquellas que la hacen cómoda, y que además le llegan al precio para poder patrocinar, pues una colaboración con la cantante no debe estar nada barata.

Por ello hace unos días la vimos ser imagen de la marca de celulares Samsung, y ahora a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió unos promocionales de la prestigiosa marca de joyería Pandora, con la que estará colaborando.

Al parecer la famosa está promoviendo una línea de prendas para el amor propio, sobre todo ante la cercanía de San Valentín, pues a veces no necesitamos que alguien nos regale las cosas para poder tenerlas.

“Tomarte una copa de vino, hacerte un spa en casa o escuchar tu playlist favorita ¿y por qué no? Be your own Valentines!”, se lee en el pie de página.