Danna Paola confiesa las MANÍAS más oscuras que tiene ¡Estamos en Shock!

Danna Paola es la celebridad de moda, por ello no se deja de hablar de ella en todo momento y las cámaras la siguen a todas partes y cuando no ella misma da a conocer lo que hace a través de su cuenta oficial de Instagram.

Fue en esa aplicación de imágenes e interacción en donde Danna Paola ha sorprendido a sus fans al compartir dentro de sus historias cuáles son sus manías más oscuras con las que ha dejado totalmente en shock con sus respuestas.

Danna Paola revela sus manías

Resulta que la bella cantante Danna Paola compartió por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram cuáles son sus manías, con las que probablemente dejó sorprendidos a sus fans, al darlas conocer por primera vez.

Hay que recordar que la intérprete de Sodio, se encuentra haciendo cuarentena en su casa, por lo que para distraerse un poco, decidió interactuar con sus fans, por lo que le preguntó a sus fans si querían hacer una dinámica de preguntas y respuestas.

Pero fue justo al momento de responder algunas de las preguntas que le hicieron sus fans, mientras se encontraba bastante entretenida tomando el sol en el jardín luciendo un ajustado y diminuto traje de baño, que una de las preguntas que le hicieron fue que cuáles eran sus manías, a lo que ella respondió muy animada pero con un poco de vergüenza.

"Todo el tiempo me estoy agarrando el pelo, osea todo el tiempo estoy viendo que se me vea bien el pelo tengo una manía con el pelo muy heavy, las pestañas y la cejas como que siempre me estoy haciendo así (hizo un ademán como tocándose".

Cabe destacar que otro dato curioso que compartió Danna Paola, es que sus cejas solo se las hace ella y que Lucrecia su personaje en la serie Élite tiene cejas diferentes a ella, algo que también le causó mucha gracia fue que le estaban diciendo que cuando ya tenía su peinado listo que siempre terminaba por deshacerlo.