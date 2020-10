Danna Paola: con labios rojo pasión deleita a sus fans en Instagram

Danna Paola es una de las cantantes más importantes que hay en el país debido a la gran cantidad de seguidores que tiene a nivel mundial, pues en las redes sociales cuenta con más 27 millones de fans.

En ese sentido, busca deleitar a sus seguidores, no solo con su voz y con su canto, sino también con sus fotos subidas de tono, en las que deja babeando a su público, sobre todo a los caballeros.

Fue a través de sus historias en su cuenta de Instagram que la cantante subió una reciente imagen en la que aparece a punto de ser producida para un evento que tiene junto a una tienda departamental.

En la imagen que compartió podemos ver su reflejo a través del espejo con unos labios rojo pasión, y un evidente cambio de look en el que la vemos con un fleco del tamaño ideal para cubrir su frente, y mechones aún más decolorado.

Mira la foto de Danna Paola

Danna Paola enseña nuevo look

Por cierto, recientemente los fans de la ex actriz de Élite se mostraron enojados, debido a que esta famosa no fue nominada a ninguna categoría de los Latin Grammys, pese a su millone de seguidore, y a las decenas que sacó este 2020, sin embargo, ninguno de sus temas fue considerados.

Es por ello que los “Dreamers” decidieron “Cancelar” dicha entrega de premios bajo la premisa “latin Grammys is over party” llamando machistas a los organizadores, por dejar fuera de las nominaciones no solo a la mexicana, sino también a cantantes como Tini Stoessel, Cami, entre otras.

¿Crees que Danna Paola luce muy sensual con su nuevo look?, ¿Crees que la intérprete debía estar nominada a un Grammy Latino?, ¿Te gusta la música de la ex actriz de Élite?, DInos tus respuestas y opiniones en los comentarios.