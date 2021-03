Danna Paola compite con Miley Cyrus con este nuevo look

Danna Paola es una de las estrellas de la farándula mexicana que recientemente ha dejado a muchos boquiabiertos, ya que ha compartido su más reciente cambio de look y seguran se parece a una de las grandes estrellas internacionales.

Hay que destacar que la estrella en la serie "Élite" de Netflix ha dado bastante de qué hablar debido al lanzamiento de su nuevo disco "K.O.", el cual suma miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

No hay que olvidar también que en plena pandemia por Covid-19, la joven de 25 años ofreció un concierto transmitido vía streaming en las que presentó sus nuevos éxitos musicales, además, de recordar sus importantes éxitos.

¿Danna Paola copia el look de Miley Cyrus?

¿Crees que Danna Paola imitó a Miley Cyrus?

Recientemente la intérprete de "Sodio", "Oye Pablo" y "Mala Fama" sorprendió a sus fans más de 29 mil seguidores, al compartir un par de fotografías con un elegante y coqueto outfit, el cual complementó a la perfección con su belleza.

Por lo que se puede ver en las fotos Danna Paola con una chamarra de piel negra, un coqueto vestido y unos llamativos botines, ha llamado la atención de sus seguidores en las redes.

Pero eso no es todo, pues hubieron muchos aventurados que aseguraron que la actriz y cantante imitó el look de la estrella internacional Miley Cyrus y es que utilizó una frase que inmediatamente les recordó a la cantante: "We can’t stop... and we won’t stop".

No fue para menos que la publicación inmediatamente se volviera viral, pues ha superado el millón de reacciones y cientos de comentarios en donde destacan que Danna Paola es la maxina estrella juvenil de México.

Cabe destacar que Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul (2001), a los seis años de edad y más tarde el sencillo «No es cierto» a dúo con Noel Schajris.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.