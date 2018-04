Todos recordamos a la actriz mexicana, Danna Paola, ya que desde muy pequeña ella comenzó a hacer su carrera en el medio artístico, comenzando a hacer apariciones en programas de televisión y después ser protagonista de telenovelas infantiles, sin embargo nadie había visto su lado más lindo hasta que Danna Paola comparte foto de cuando era una tierna bebé.

Desde que era muy chica, Danna, se robó los corazones de muchas personas, principalmente cuando fue protagonista de la telenovela infantil de Televisa, María Belén, ahí demostró que ella era una estrella promesa.

Y poco después en su participación en la comedia "La familia P.Luche" su actuación se volvió un épico meme con su frase "Me valeeeee" y con la que ha sido y es recordada.

Sin embargo hace unas horas, la actriz y cantante de 22 años de edad, nuevamente se volvió la sensación y no por revivir su meme o por su participación en María Belén, sino que Danna Paola comparte foto de cuando era una tierna bebé robándose los corazones de todos.

Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el Feb 22, 2018 at 9:54 PST

Y es que de acuerdo a muchos de sus seguidores y usuarios de internet la foto de la actriz de cuando era una tierna bebé es la cosita más hermosa que verás hoy.

Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el Abr 1, 2018 at 4:27 PDT

Pero ¿por qué subió esa foto? Bueno el motivo es muy sencillo, hoy 20 de abril, es el cumpleaños de su papá, por lo que Danna compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto en donde se le puede ver junto a su papá cuando ella era a penas una tierna bebé.

“Feliz Cumpleaños papi. Happy bday daddy. I’ll always be your baby girl. Te amo”.