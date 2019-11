Danna Paola, como jurado, dirá sus verdades a los Académicos sean buenas o malas

La Academia, el reality show de canto más popular de México, espera que, con Danna Paola, gane más rating, y tenga el mismo éxito que tuvo el programa cuando comenzaba cerca del 2002, y es que la cantante llegará al panel de jurados a tratar de aconsejar y guiar, pero también a nominar a los concursantes que así lo merezcan.

En ese sentido, la intérprete de Oye Pablo fue invitada a los aposentos de Paty Chapoy en Tv Azteca, es decir, al foro de ventaneando, donde platicó cuáles son sus intenciones como jurado, además de mencionar que tipo de jurado será, a lo que Danna Paola subrayó que espera ser sincera pero amable.

“yo creo que quiero ser lo más sincera que puedo, lo que me gusta diré que me gusta, y lo que no de buena forma, y lo importante es que ellos también nos retroalimentan, al final uno en esta industria se está reinventada”, dijo.

Resaltó que una de sus razones para participar como jurado de La Academia, es que quiere devolver todo lo que la industria musical le ha dado, y apoyar a nuevos artistas a crecer y alcanzar sus sueños.

Si bien, Danna Paola tiene básicamente la misma edad que muchos concursantes, y es hasta más joven que otros, la cantante aseguró que sus más de 20 años de carrera artística le dan las herramientas para poderlos evaluar.

“Yo sé que en México hay muchísimo talento, y era un reto para mi desde un principio, es un honor para mí, al final tengo 20 años en esto, y creo que eso me avala como juez”, confesó Danna Paola.

La cantante ya está lista para ser jurado de La Academia, y nosotros ya estamos emocionados de ver a Danna Paola de regreso a la televisión mexicana, después de estar varios años en España.

