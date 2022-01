Danna Paola causa polémica sobre el uso de las redes sociales

Danna Paola , quien es una de las artistas mexicanas más importantes del país, reveló que es de suma importancia saber que las redes sociales no deben convertirse en una necesidad, si no un medio para compartir y contactar con los que no se encuentran cerca.

La intérprete de “Mala Fama” compartió algunos videos a través de sus historias en Instagram, en donde recalcó su reflexión sobre la presencia de la gente en redes sociales y los cuidados que se deben de tener con la salud mental .

“Social media nos ha hecho conectar con otras personas del mundo y conocer muchas cosas y también nos ha ayudado a no sentirnos solos…y eso es brutal", dijo la cantante.

Danna tambien dijo en la publicación que: siempre y cuando no sientas que es una necesidad para pertenecer en la sociedad o tener aprobación de los demás, si no para compartir y hacerlo parte de tu vida sin que te absorba.

A sus 26 años cuestiona las redes sociales

Danna Paola es una de las cantantes más queridas del espectáculo

La cantante, que cumplió 26 años entre exitos y escandalos el pasado 21 de junio, es una de las figuras más activas en sus redes sociales, siempre trata de dar a conocer a sus seguidores de sus proyectos profesionales y personales. Por ello, tuve que enviar este fuerte mensaje reflexionando sobre el uso de estas plataformas.

“He estado analizando la vida últimamente y dejó de pelearme mucho con este mundo de internet, qué tan adicto se ha vuelto el ser humano en compartir su día a día, no por ser figura pública, realmente todo el mundo... amor y paz para todos”, dijo en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz de Elite custionó que: ¿No se dan cuenta que nos hemos vuelto adictos a compartir tu vida sin que nadie te lo pida? No es odio, es una reflexión de que a veces yo me he sentido mal por no postear. Se ha vuelto casi casi una obligación compartir lo que haces.

¿Quién es Danna Paola?

La cantante de 26 años es una de las figuras más activas en sus redes sociales

Danna Paola es una de las cantantes más queridas del espectáculo, desde su participación en la serie de Netflix 'Élite' , ganó fanáticos por todo el mundo. Hay que recordar que fue ella misma quien reveló que durante la primera temporada de esta serie, padeció una fuerte depresión y ansiedad.

Se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente y en alguna ocasión reveló sus batallas emocionales y lo que ha implicado salir adelante gracias a su esfuerzo y cariño de los que la quieren.