Danna Paola calienta con los primeros videos de Élite

Danna Paola calienta con los promocionales de Élite

Danna Paola es una de las actrices mexicanas que han conquistado el extranjero, sin embargo, ella no conquistó Hollywood, sino que decidió cruzar el charco y conquistar España con su talento.

Y es que Danna Paola ha logrado posicionarse como toda una estrella en España, tras haber participado de la primera temporada de la serie Élite, que se transmite por Netflix. Su participación en dicha serie ha hecho que alcance mayor popularidad, incluso dando conciertos en varios puntos de España.

Pues Danna Paola no es sólo talento, sino que la belleza también está de su lado, por eso no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram, cachondas imágenes con las que está enamorando a todos sus fanáticos.

Hace poco se anunció que la serie Élite se estrenaría el próximo 6 de septiembre, obviamente por Netflix, y si en la primera temporada vimos a Danna Paola interpretar unas imágenes muy subidas de tono, por lo visto en los promocionales, la segunda temporada se viene con más sensualidad de la actriz y cantante.

“Soy tu mejor sueño y tu peor pesadilla” publicó Danna Paola como pie del video que compartió en su instagram.

El video alcanzó rápidamente más de 200 mil reproducciones, y comentarios de los fanáticos de la actriz que quieren verla ser toda una protagonista en dicha serie, es decir, con más escenas y más participación.

“Espero que en esta segunda temporada te den más protagónico, tu personaje es perrísimo y me gustaría verte más ❣️ no espero que me pongan una Lú que de la noche a la mañana sea buena, te ves mejor de mala”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No cabe duda que a Danna le sienta muy bien el papel de Lú, por lo que no podemos esperar a que ya sea 6 de septiembre para verla entrar en acción en la serie, y seguramente te contaremos todos los detalles sobre su estreno.