Danna Paola brinda por un hombre que le vio la cara de PEND%J# (VIDEO)

¿Danna Paola trae mal de amores? Todo indica que si, pues desde hace una hora, diversas páginas de clubs de fans de la actriz mexicana o de la serie original de Netflix, Élite, comenzaron a compartir un video donde se ve a la joven dedicando un dolido brindis para alguien en especial.

La verdad es que dicha grabación se nos hizo por demás extraña, pues desde hace semanas se empezó a correr el rumor sobre un posible romance entre Danna Paola y su compañero Jorge López, mismos que en la serie española aparecen como hermanos.

Si bien, ambos viven un pequeño romance en la serie, muchas pruebas apuntaban a que la ficción había cruzado la realidad, ya que desde que comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de Élite, Danna Paola y Jorge López comenzaron a pasar mucho tiempo juntos.

Según las especulaciones, los actores latinos mantienen un romance que han hecho evidente en redes sociales dando pequeñas señales de su amor, pues de ser cierto, no han hecho pública la noticia; lo que sí podemos ver es que cada que Danna Paola está junto al chileno, se nota como toda una chica enamorada.

Actualmente Danna Paola se encuentra de visita por México, sin embargo, eso no fue impedimento para mandarle un detallito a Jorge López quien se encontraba en España, y quien grabó un video en sus historias de Instagram dedicado a la mexicana para agradecerle el regalo.

Si bien hasta el momento el romance entre la pareja son meras especulaciones, todo indica que lo de ellos no es solamente una amistad; sin embargo, algo le habría pasado a Danna Paola durante este fin de semana, pues dedicó un amargo y doloroso brindis que quedó registrado en cámaras.

Mientras la joven sostiene un shot de alguna bebida alcohólica dedica unas palabras para alguien en especial, aunque nunca menciona su nombre:

“Brindo, porque brindar es preciso, no por lo mucho que me quiso, sino por lo pendej* que me hizo. Brindemos por él, y por su madre también, y por la hija de put# que está con él. Salud”.

No sabemos si el brindis está dedicado al actor chileno, y de ser así, algo grave le hizo, lo que es evidente, es que Danna Paola trae mal de amores.

MIRA EL BRINDIS DE DANNA PAOLA

