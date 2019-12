Danna Paola: así han sido sus navidades ¿No que muy grinch?

Danna Paola ha tenido un año lleno de éxitos, pues a principio del 2019 pudimos verla sacando nuevos sencillos, grabando la nueva temporada de élite, viviendo en España y teniendo nuevos amigos. Además este mismo 2019 Danna Paola volvió a la música con todo con sus canciones mala fama y Oye Pablo.

Sin embargo Danna Paola no está muy contenta para cerrar el año pues se sentía un poco Grinch, asegurando que el espíritu de la navidad no le había llegado aún.

Danna Paola siempre ha sido muy alegre en las navidades, incluso desde que estaba muy chiquita, de hecho como sabemos Danna Paola inició su carrera artística a los 4 años de edad, por lo que la televisión aprovechaba su inocencia para hacer programas especiales navideños, sobre todo cuando tenía su personaje de María Belén.

Con el paso del tiempo Danna Paola ha ido creciendo, pero su amor por la navidad no cambia, como todos sabemos Danna Paola fue la voz oficial de la princesa Rapunzel en la película enredados, y Disney siempre ha formado parte de la vida de Danna Paola, por lo que una de sus navidades Danna Paola decidió pasarla en los parques Disney.

Eso sí no sin antes regalarnos una impresionante imagen en la que se ve a Danna Paola abrazando el arbolito navideño en Disney world resort.

Uno de los proyectos más importantes de Danna Paola también fue Wicked, donde interpretaba a la bruja verde de El mago de Oz al lado de la ex académica Ceci de la cueva, en ese sentido en la Navidad del 2014, Danna Paola y el elenco de Wicked realizaron un concierto navideño al lado del grupo a capella los saviñón.

Incluso ya estando en élite Danna Paola celebró la Navidad del año pasado a lo grande con su familia, pues podemos ver varias fotos en donde Danna Paola aparece junto arbolitos de navidad celebrando la llegada de la época más hermosa del año.

Si bien Danna Paola se ha dicho muy Grinch este 2019, sabemos que en el fondo de sí está muy emocionada por la llegada de la Navidad, de hecho ya ha compartido una imagen con un precioso atuendo blanco en donde aparece ella posando junto a su arbolito de Navidad. Además ya subió un video en el que sale cantando la canción all i want for christmas is you, demostrando que si se siente a doc con la Navidad.

