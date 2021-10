Danna Paola asegura que no ha sufrido maltrato con su novio Alex Hoyer

Danna Paola y Alex Hoyer comenzaron su romance aproximadamente a finales de 2020, aunque por ahora han conservado su noviazgo de manera privada, una famosa revista de espectáculos comenzó a especular que la actriz y cantante mexicana era víctima de maltrato por parte del cantante de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, ella misma ha desmentido esto.

La intérprete de “Mala Fama” decidió recurrir a su cuenta de Twitter para aclarar estas especulaciones, que están tachando a Alex de ser un presunto maltratador de mujeres. Y es que Danna afirma que ella no ha sido maltratada ni por su nueva pareja ni por ninguna otra persona.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, se dice que Eleazar Gómez fue un patán con Danna Paola cuando ellos tuvieron una relación hace unos años; por lo que muchos fans pensaron que la joven artista estaba viviendo nuevamente un noviazgo tóxico y violento.

Danna Paola desmiente que esté viviendo violencia en su relación

Danna aclaró que ella no es víctima de su novio ni de nadie/Foto: Twitter

Después de que se comenzó a rumorar en la revista TVNotas que Danna Paola podría ser víctima de maltrato los fans de la cantante se preocuparon y comenzaron a cuestionar su relación con el intérprete de “Planes”. Ya que el medio de comunicación incluso dijo que la familia y amigos de Danna no estaban de acuerdo con el romance por esta situación.

Pero en medio de la polémica, la estrella de 26 años escribió en su Twitter: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

Además, la ex actriz de “Elite” dijo que ella no se deja maltratar ni por Hoyer, ni por nadie: “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie”.

¿Alex Hoyer se quiere colgar de la fama de Danna Paola?

Ni Danna ni Alex han hecho oficial su noviazgo, pero se dice que llevan varios meses de romance/Foto: Univisión

En Instragram Alex Hoyer tiene más de un millón de seguidores y a sus 24 años ya ha estrenado algunas canciones y ha hecho sus primeras apariciones actorales, desde que salió del reality “La Voz”. Sin embargo, se volvió más popular cuando comenzó a salir con Danna Paola, por lo que muchos creen que el joven en realidad sólo se está colgando de la fama de la mexicana.

Alex ha vivido casi toda su vida en Monterrey a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Aún no se sabe cómo se conocieron, pero es probable que por amigos en común. Sin embargo, se dice que el chico es muy celoso e inseguro, por lo que se rumoró que estaba siendo violento con Danna Paola, pero ahora ella misma dice que esto es falso.

