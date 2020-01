Danna Paola aclara a Belinda que no quiso burlarse de ella

Danna Paola en un pasado video con el Escorpión Dorado, demostró sus habilidades para imitar a Belinda, desde su forma de hablar hasta las frases más conocidas de la cantante de “Egoísta”, momento que fue criticado en redes sociales por generar sospecha de una mala relación entre ambas famosas, lo una reciente entrevista con la actriz de Élite mostró la otra cara de la moneda.

¿Danna Paola se disculpa con Belinda?

Lo anterior, hace mención a lo que Danna Paola declaró para el medio de comunicación Grupo Fórmula, quienes al igual que otros reporteros presentes, presenciaron lo que la cantante opina sobre Belinda, esto con tal de parar los rumores entre una rivalidad que no siempre es tomada de buena forma en redes sociales.

“Ni la conozco ni la he saludado... espero que no (se moleste Belinda) fue con todo el cariño del mundo... se me da imitar así como a Britney Spears, Ariana Grande, Cristina Aguilera”

Tras haber declarado que aún no tiene el gusto de conocer a Belinda, la famosa Danna Paola señaló más detalles sobre lo que quiso lograr al imitar a la cantante de “Luz sin gravedad”, al igual que tenerle un respeto por ser una colega del medio artístico que hasta el día de hoy se mantiene activa con más proyectos en la industria musical.

De igual forma, Danna Paola reiteró que no siente ningún “odio” por Belinda, ya que considera que ambas son grandes artistas y no hay motivo para competir entre ellas, esto solo se daría de forma natural por medio de la opinión del público, a quienes la estrella de élite señaló de haber creado la rivalidad, pues ella no tiene intención de hacer algo malo en contra de la cantante de “Déjate Llevar”.

“La rivalidad se la inventaron todos, yo no compito, ella es una gran cantante al igual que muchas”

Por otra parte, Danna Paola se mantiene activa en redes sociales gracias al actual rol que mantiene en la Academia, esto tras una serie de polémicas en las que ha sido involucrada, su popularidad ha crecido de manera exponencial en los primeros días del 2020, llegando a superar a Thalía con el número de seguidores en su cuenta de Instagram.

