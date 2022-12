Danna Paola a punto de sufrir grave accidente en concierto, por falla en el arnés

Danna Paola a punto de sufrir grave accidente en su concierto.

Danna Paola continua de gira con su XT4S1S Tour; sin embargo, este no ha tenido el resultado que se esperaba, ya que a pesar de que sus fechas han sido sould out, la cantante ha enfrentado diversas dificultades técnicas y recientemente estuvo a punto de sufrir un accidente mientras se encontraba en al aire, a causa del fallo de un arnés.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que desde su primer concierto, Danna Paola ha sufrido percances, en el primero terminó con una venda en la cabeza y en los siguientes se presentaron errores en el audio.

Como era de esperarse, muchos asistentes a sus conciertos han mostrado su descontento e inclusive su preocupación, ya que la cantante se ha visto en riesgo por diversas fallas en la producción, lo que ha acaparado los titulares del mundo de la farándula.

Danna Paola a punto de caer de un arnés

Danna Paola sigue sufriendo percances en sus conciertos.

La cantante Danna Paola una vez más se presentó en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde derrochó talento y belleza; sin embargo, una vez más se vio opacado con un falló en el equipo de producción.

Mientras Danna Paola se encontraba cantando, debida subir a una plataforma con ayuda de un arnés; sin embargo, este presentó un fallo y terminó cayendo, dejando suspendida a la cantante.

“¡A la mie…! No, pues, ya me fui, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta. Subeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, dijo tomándose el momento con gracia; sin embargo, fanáticos señalan que pudo ser muy riesgoso.

Danna Paola y Alex Hoyer

Danna Paola y Alex Hoyer se presumen muy enamorados.

A pesar de que la cantante Danna Paola aseguró que tenía intenciones de mantener su noviazgo con Alex Hoyer fuera de los reflectores, en los últimos meses la pareja se ha dejado ver muy enamorada.

Incluso Alex Hoyer ha revelado que tiene planes de hacer más formal su relación, aunque por el momento ambos se encuentran concentrados en sus carreras.

Danna Paola se han dicho muy enamorada de Alex Hoyer, e incluso ambos participan en la parte creativa de sus nuevos lanzamientos.

