Danna Paola ¿Vuelve a Televisa? hay sospechas de que participe en este programa

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más famosas que hay a nivel internacional, no solo por llevar más de 20 años en el medio, sino también después de protagonizar la serie de Netflix Élite, en donde tuvo presencia en más de 100 países.

En ese sentido, la actriz y cantante, una vez terminado ese proyecto, volvió a nuestro país buscando oportunidades que la hicieran crecer aún más, y sobre todo, para retomar con éxito su carrera musical.

Es por ello que, aunque Televisa le hizo algunos ofrecimientos, ella decidió rechazarlos, pese haber estudiado en el Cea, y haber salido de aquella televisora, en la que la vimos con sus primeros papeles en telenovelas.

Sin embargo, parece que el veto podría haber acabado, pues su nombre no podía ni ser mencionado en los pasillos de dicha televisora, sin embargo, ahora su nombre recientemente sonó, y no solo eso, hasta hay sospecha de que pudiera estar en un programa.

¿Danna Paola regresará a televisa?

Fue en el programa ¿Quién es la máscara? que Yuri mencionó el nombre de Danna Paola, pensando que sería ella quien esté debajo del personaje de mapache, y parece que a la producción no le ha molestado que este suceso se de, pues no censuró el nombre ni el momento, al menos no como lo ha hecho en otras ocasiones.

Por supuesto, ni las pistas, ni el hecho de que la cantante aún está peleada con dicha empresa, fundamentan la teoría de Yuri, así que probablemente esta investigadora este muy equivocada, y por el contrario, estas pistas dan con Paty Cantú como la persona que está debajo de Mapache.

Sin embargo, el hecho de que su nombre haya sido mencionado sin problema ha dado mucho de que hablar, y podría ser un gran indicio para que la famosa regrese a su casa Televisa.

¿Crees que Danna Paola regrese a Televisa?, ¿Quien crees que esté debajo de la máscara de Mapache?, platícanos en los comentarios tu opinión al respecto.