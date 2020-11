Danna Paola SE QUITÓ la ropa a la orilla de la playa ¡SEDUCTORA!

Danna Paola es la cantante y actriz mexicana que sigue conquistando las redes sociales, principalmente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde publica sus mejores momentos y sensuales poses que hacen enloquecer a sus seguidores.

Es por eso que recientemente ha cautivado a muchos al posar desde la playa de una manera bastante atrevida, ya que se puso un ajustado short de mezclilla con el que ha vuelto una locura a sus millones de seguidores.

La sensual pose de Danna Paola en la playa

En la atractiva publicación de Danna Paola se puede leer una descripción que dice: No esperes, ni a mañana, ni al viernes, ni al indicad@, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres...La vida está sucediendo ahora, y tienes el presente a tu alcance.

Tal parece que de nueva cuenta la cantante de 25 años de edad desató la locura, en redes sociales al aparecer en la playa con un short de mezclilla con el que causó todo tipo reacciones y es que se le miraba cuerpazo a la mexicana, quien para muchos ha bajado demasiado de peso durante esta pandemia, pues al parecer la artista quiso renovarse en todos los aspectos.

Otro de los detalles de la imagen es que aparece quitándose una chamarra para solo quedar en un microtop, mientras posa de lo más atractiva y sensual, que aunque las imágenes son en blanco y negro, cual más piensa que no ha hecho falta.

No es para menos que la imagen en Instagram alcanzó más de dos millones de likes, además de varios comentarios done la felicitan por el cuerpazo que se carga y todo lo que ha logrado desde los últimos meses, desde sus nuevos temas musicales, hasta las diversas presentaciones que ha realizado en distintas entregas de premios, donde se ha convertido en la reina de la noche.

Entre los comentarios que resaltan se encuentran: "Puedo hacer lo que tu novio no puede hacer", "Ser hetero nunca fue opción teniéndote como idola!, "Hermosaa, felicidades por el premio, te mereces todo lo lindo del mundo", "Te amoo, reina felicidades porque ganaste en los EMA'S", "Llamen a los bomberos porque Danna is on fire", entre muchos otros.

¿Crees que Danna Paola luce una bonita figura en la imagen?