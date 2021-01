Danna Paola ROMPIÓ el corazón a GUAPO hijo de famosa conductora de Televisa

Una famosa conductora de Televisa está causando polémica, luego de que revelara que la cantante Danna Paola le rompió el corazón a su hijo, un hecho que no lo había confesado antes.

Se trata de la carismática Consuelo Duval, quien ha dejado impactados a sus fans y los de su hijo, ya que ha confesado que estuvo enamorado de la cantante de los 5 a los 8 años de edad.

Hay que destacar que Danna Paola se ha caracterizado por ser una chica polifacética, guapa, talentosa, famosa y rompecorazones, pero simplemente no la conocemos, porque la verdad es que esta chica es una incansable actriz y cantante que ha conquistado al mundo gracias a su esfuerzo, dedicación y gran carisma.

No es para menos que esta cantante mexicana es una de las cantantes y actrices más famosas en el mundo, ya que no hay quien no ubique alguna de sus canciones o alguna cosa relacionada a ella.

Michel Duval y su gusto por Danna Paola

La intérprete de Sola, haya tenido un sinfín de pretendientes, uno de ellos fue sin duda el apuesto Mich Duval, quien es el hijo de la actriz y conductora de televisión, Consuelo Duval, quien en una emisión del programa Netas Divinas le reclamó a la cantante por haberle roto el corazón a su hijo, que además, confesó que fue la primera vez que eso le pasó al guapo joven.

Resulata que la bella conductora de Televisa, reveló que el joven Mich Duval estuvo enamorado de la cantante de los 5 a los 8 años de edad, pero ahora el hijo de Consuelo Duval es un guapo joven, actor, director y productor mexicano, vive en Los Ángeles, California, donde se encuentra consolidando su carrera, lejos de la cantante Danna Paola.

