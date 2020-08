Danna Paola OPACA a Selena Gómez con sexy bañador rojo

Danna Paola es la figura femenina del momento, ya que se encuentra en la cumbre de su éxito y al parecer no para de tener grandes proyectos que le dan proyección internacional.

Hay que destacar que gracias a su participación en la serie española Élite, el mundo la ubicó como una de las bellezas más destacadas de la televisión, acrecentando sus fanáticos y reconociéndola mucho más en la escena musical.

Ahora la bella Danna Paola es la nueva imagen de Puma México y se pasea por Instagram en bañador con las zapatillas de Selena Gómez, las Cali Wedge, con las que enseña toda su silueta a la perfección.

Con dichas imágenes Danna Paola anuncia que es la nueva imagen de Puma México, por lo que para tal presentación ha elegido un traje de baño rojo con el logo de la marca deportiva en blanco, al estilo las icónicas vigilantes de las playas americanas.

La famosa marca ha expresado que la mexicana de 25 años representa los valores de Puma a las mil maravillas, ya que es una artista decidida, alegre, valiente y fiel a sí misma. A su vez, Danna Paola, que también es compositora, ha manifestado una gran alegría por este nuevo contrato porque se identifica a tope con la marca:

“Puma es sinónimo de fuerza, convicción y determinación”

Selena Gómez trabajó con Puma en 2019

Hay que recordar que la relación laboral entre Puma y la cantante Selena Gómez ha estado bien ligada y una de las piezas clave de cada colección han sido, sin lugar a duda, las zapatillas deportivas, la famosa silueta Cali que ha sido elegida como la representante del trabajo de Selena y Puma.

TE PUEDE INTERESAR: Selena Gomez comparte sus canciones favoritas con sus seguidores

Esta zapatilla destaca por poseer una línea inspirada en los años 80 que contrasta con una esencia minimalista y atemporal, actualmente en la web de Puma se descubren varios modelos Cali que están en la sección de rebajas con descuentos que alcanzan el 50% u otras más exclusivas como las que promociona la cantante Danna Paola.

¿Crees que Danna Paola luce mejor que la intérprete de Lose You To Love Me? ¿Quién es mejor promotora de la marca Puma?