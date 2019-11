Danna Paola OPACA a Belinda con jugoso contrato en TV Azteca

Hoy en día el valor de una persona se mide en cuantos seguidores tiene en redes sociales, y Danna Paola ha demostrado valer muchísimo, pues se ha proclamado como la segunda cantante mexicana más seguida en Instagram, solo por debajo de Thalía.

El mundo del internet ha relacionado a Danna Paola y a Belinda como “recientes rivales” sin razón aparente, la única razón por la cual han sido relacionadas de esta manera es porque Belinda fue jurado de La Voz México en Tv Azteca, y ahora Danna Paola se llevará el Prime time con La Academia, recibiendo un contrato más jugoso, debido a que tiene muchos más seguidores que Belinda, y su creciente popularidad.

De acuerdo con el periodista Alex Kaddie, Danna Paola ha recibido más dinero por formar parte de La Academia, que Belinda por La Voz México. Aunque prefirió omitir la cifra, resaltó que la cantidad es superada por mucho.

Danna Paola OPACA a Belinda con jugoso contrato en TV Azteca

Sin embargo, aunque se cree que existe una rivalidad, las cantantes han demostrado que no es así, pues si bien, no son las mejores amigas, tampoco se odian. De hecho, en una reciente entrevista a Danna Paola, se le cuestionó por la participación de Belinda en el musical Hoy No Me Puedo Levantar, donde interpreta a “María”, papel que desempeñó Danna Paola hace unos años.

“Le deseo muchísima suerte, muchísima mierd* (como se dice en el teatro) es un musical que a mí me cambio la vida, y que disfrute”, dijo Danna Paola en una entrevista con el medio “La cuchara”

Danna Paola OPACA a Belinda con jugoso contrato en TV Azteca

Te puede interesar: Danna Paola, como jurado, dirá sus verdades a los Académicos sean buenas o malas

No cabe duda que Danna Paola está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y será a partir del próximo 10 de noviembre, cuando la podamos ver desempeñándose como Juez en La Academia 2019, papel que seguramente realizará con mucho cariño.

Únete a nosotros en Instagram