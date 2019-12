Danna Paola ¿Nos da pistas de un dueto con Shakira?

La tarde del 17 de Diciembre Danna Paola sorprendió a sus seguidores, al publicar en su cuenta oficial de instagram una sensual fotografía donde se muestra a la cantante mexicana a blanco y negro, luciendo su espalda adornada por su tatuaje de un beso.

“Ví la noche llegar mucho antes de las seis...” Escribió Danna en el pie de foto, lo que nos hace creer que se trata de una posible colaboración con Shakira la autora de la canción “Antes de las seis”, del álbum “Sale el sol” del año 2010.

No sabemos si se trate de una colaboración, pero sin duda Danna obtuvo un 10 por parte de sus seguidores, quienes se volvieron locos y llenaron de me gusta a la publicación junto con mensajes de apoyo, emoción y amor hacia la cantante.

“Estas hermosa Danna! Posible colaboración? Dinos ya!” Comentaba emocionada una de sus seguidoras en la fotografía.

Además, la cantante nos compartió un tierno mensaje, donde invitaba a sus seguidores sobre lo importante que era amarse a uno mismo.

“A uno siempre lo critican. Te dicen que sí está bien o si está mal, que si sí o que si no y no importa el talento que tienes. Las mujeres hoy en día nos debemos amar como somos y si queremos mejorar algo, que sea por salud y no por querer agradar a los demás o por un perfil de Instagram”, comentó.

Por su parte, Shakira no ha dado pistas sobre esta situación con Danna Paola, pero sí dio de qué hablar al publicar una selfie en su cuenta oficial de instagram donde se le veía un cambio muy extraño en los labios.

El cambio es notable y causó revuelo en las redes; Ya que la rápida la respuesta de los seguidores de Danna Paola, quienes se preguntaban si sería que la cantante se sometió a algún tipo de tratamiento estético permanente, se maquillo de forma distinta a lo acostumbrado a ver en ella o solo utilizo uno de los famosos filtros de instagram.

Esta situación causa alerta en sus fans, ya que la cantante no es conocida por formar parte de la lista de famosas que se hacen todo tipo de arreglos.

