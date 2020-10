Danna Paola ¡Más hot que nunca” luce como sexy limoncito

Desde hace varias semanas la cantante mexicana Danna Paola ha ido colaborando con una popular marca deportiva, para la cual ha posado muy sexy con outfits que han dejado a sus seguidores con la boca abierta.

Y a través de una de sus más recientes publicaciones en redes sociales la cantante volvió a causar sensación, al posar con ropa super entallada, que dejó al descubierto su abdomen plano, producto del ejercicio diario.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de “Oye Pablo” compartió la imagen, en la que posó con un entallado conjunto deportivo color verde limón, que dejó suspiros entre sus fans, quienes no dejaron de comentarle lo bella que está en la foto.

“Sin límites ni ataduras”, publicó la famosa en la imagen en la que aparece hincada.

Mira la foto de Danna Paola

Sin embargo, no importa el esfuerzo que haga esta famosa para buscar su estilo, pues sus fans la siguen comparando con Ariana Grande, ya que la cantante ha tomado un look muy similar al de la ex chica Nickelodeon.

“Ariana grande eres tú?”, “Cada vez te ves más como Ariana Grande”, “Me encantas, pero si te pareces a Ariana Grande”, fueron algunos de los comentarios.

Por cierto, aprovechando el llamativo color verde, algunos internautas también la compararon con su personaje de “Elphaba”, la bruja verde del Mago de Oz, personaje al que ella interpretó en el musical Wicked en 2016, y con el cual impulsó aún más su carrera artística.

Actualmente la talentosa joven de 25 años cuenta con más de 27 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y sus fans buscan que la ex actriz de Élite llegue a los 30 millones antes del cierre de año.

¿Te gustó el look de Danna Paola?, ¿Crees que esta famosa se parece a Ariana Grande?, dinos tus respuestas en los comentarios.