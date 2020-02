Danna Paola IGNORA a Violeta Isfel de la peor manera (VIDEO)

Haga lo que haga Danna Paola siempre estará en el ojo de los medios de comunicación ya que se ha consolidado como toda una actriz y cantante profesional y reconocida internacionalmente a raíz de su participación en la serie española Élite sin embargo recientemente su ex compañera Violeta Isfel le hizo una invitación en Tik Tok que la joven actriz ni siquiera se molestó en voltear a ver.

Danna Paola ignoró a Violeta Isfel públicamente

Prácticamente fue como si Danna Paola dejara en visto a Violeta ya que no le importó ni un poco responderle a su llamado ya que Isfel le pidió con una singular canción (tema de Frozen) que hicieran un reencuentro y los fans de "Atrevete a Soñar" (telenovela de Televisa) enloquecieron pero como bien sabemos, Danna está tan ocupada que no le respondió a su ex compañera de foro.

A pesar que a muchos seguidores de ambas actrices les encantó la idea a Danna simplemente no le interesó e ignoró el llamado y la solicitud de "Antonella", pero para que veas y entiendas todo de una mejor manera aquí abajo te dejamos el video de Tik Tok que hizo Violeta donde invita a "Patito" a hacer un reencuentro.

Tal vez te interese.- Danna Paola rompe el silencio sobre el bullying que sufrió “Me decía fea”

"¿Y si hacemos un reencuentro, ven vamos a jugar?... Eramos enemigas y ya no más, no entiendo lo que pasó, ¿y si hacemos un reencuentro?", cantó en su Tik Tok.

¡Pobre Violeta! se quedó esperando emocionada que la famosa Danna Paola le contestara algo pero al final lo unico que provocó fue que los ilusos fans se emocionaran con la posibilidad de volver a ver juntas a Patito y a Antonella.

Foto: TvyNovelas

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana