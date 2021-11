Danna Paola: Esta es la sensual letra de su tema "Cachito" junto a Ricky y Mau

La famosa cantante mexicana Danna Paola han sorprendido al estrenar la nueva canción pop con un toque de dembow que mezcla la melodiosa voz de ella con el estilo del dúo venezolano Ricky y Mau.

“Ustedes se llevaron un cachito mi corazón desde el día 1!! No puedo creer que WE DID IT! tenemos esta increíble canción juntos y tengo que agradecerles demasiado! Eso anunció la famosa cantante.

Se trata de “Chachito” el tema que une a la famosa cantante Danna Paola y los hermanos Montaner, Ricky y Mau, una colaboración en la que los tres son compositores y pretenden deslumbrar totalmente a sus fans.

“Cachito” el nuevo tema de Danna Paola

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa Danna Paola mencionó: “Gracias x creer en mi música, gracias x su amistad, su bella persona, su talento y su vibra tan increibleeeee !! los amooooooo!!! ❤ LEGGOOOO!” .

No queda duda de que las tres estrellas internacionales interpretan esta canción pop con un toque de dembow que mezcla la melodiosa voz de ella con el estilo del dúo venezolano.

“Qué felicidad poder compartir esta canción contigo hermosa! Gracias por invitarnos @dannapaola #CACHITO”.

Esas fueron también las palabras que los Montaner dedicaron a la cantante, por el estreno de “Cachito”, canción que fue producida por JonTheProducer .

Letra de Cachito de Danna Paola

Tengo miedo

Que el silencio ahora sea con quien duermo

Tengo miedo

De que el tiempo se vuelva más lento

Si no estás, si te vas

Dime quién calmará mi ansiedad

Si me voy, si no estoy

Juntaremos la luna y el sol

Llévate un cachito de mi corazón

Tu camisa con mi olor

Pa' que abrace todas las noches

Llévate el recuerdo de esos días

La playa y una villa

Y lo que prometimos anoche

Llévate, llévate, llévate

Ay, llévate las horas de pecado

Llévate, llévate, llévate

Ay, llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado

Si te vas, si no estás

No podré dejarte pensar

Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí

Si me extrañas a mí, dame un call (¿Aló?)

Mami, dime "quiero" y volando me regreso

Pa' un polvito tranqui', tirados en el suelo

Y con el tanque a full vamos para el club

Pedimos todas las botellas, las que quieras tú

Ay mami como Jackie Chan

Le dimos la vuelta al plan

Una pierna por aquí

Y otra pierna por allá.

