Danna Paola "En Perr@" posa sensualmente en instagram

Danna Paola "En Perr@" posa sexymente en instagram

Danna Paola ya no es más la niña que veíamos gritarle a Ludovico P. Luche “Me Vale”, sino que ya es toda una mujer, muy sensual de hecho, y es que ahora se codea con artistas de gran talla, y comparte escenario con cantantes como Lola Indigo, Morat, el ex One Directión Louis Tomlinson, entre otros, que se presentaron en un festival de música patrocinado por la cadena refresquera más grande del mundo.

Desde que Danna Paola participa en la serie de Netflix Élite, se ha abierto paso por los escenarios de España, quienes la han aceptado con los brazos abiertos, pues todo el verano dio conciertos para la cadena de Los 40, y ahora en el evento musical más esperado de España.

Danna Paola "En Perr@" posa sexymente en instagram

Danna Paola no iba a asistir a tal evento sin querer destacar, y vaya que destacó debido a su talento, carisma, cariño con el público, pero sobre todo, a su sensualidad, y es que la mexicana posteó en Instagram una serie de fotografías en las que luce muy sensual antes y durante el concierto. De hecho, agradeció a sus amigas del elenco de Élite por acompañarla en tan grande evento.

“Ayer fue mágico... ���� #ccme No puedo estar más feliz. Gracias ���� por tanto! Que tus amigas te abracen antes de subir a cantar, no tiene precio. Les amo babies”, fueron las palabras que utilizó Danna como pie de foto

En las imágenes aparece posando con un leotardo color blanco, y medias de red que dejan al descubierto sus piernas de ensueño.

Danna Paola "En Perr@" posa sexymente en instagram

Te puede interesar: Danna Paola se burla de los que critican su acento español ¡OLE!

Y es que es clara la popularidad que ha ido alcanzando Danna Paola poco a poco, pues de ser una de las artistas más infravaloradas en México, ha pasado a ser una de las más queridas no solo de su país, sino de Latinoamérica y España, prueba de ello es el alcance que tienen sus fotografías, ya que en menos de 1 hora alcanzó medio millón de likes en sus fotografías.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos