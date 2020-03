Danna Paola DESTAPA su diminuta cintura en el patio de su casa ¡Ricura!

La cantante Danna Paola ha escandalizado las redes sociales, al presumirse con poca ropa en plana cuarentena y en donde explica todo lo que ha hecho en estos días difíciles de estar en casa todo el día.

Resulta que Danna Paola compartió una candente fotografía en su cuenta oficial de Instagram, ya que aparece en bikini blanco, con el que ha destapado su exquisito cuerpo para demostrar que está más hermosa que nunca.

La intérprete de Lucrecia Montesinos en la serie española “Élite”, con el hashtag #MeQuedoEnCasa, escribe el siguiente texto para acompañar la imagen: “Ya hice rompecabezas, dardos y galletas, papel maché, ballet y algo de ajedrez, alfarería, ventriloquía y velas… estirar, dibujar, trepar y coser – Rapunzel tenía buenas ideas para esta cuarentena. Mientras me tiré pa’l sol”.

Tal parece que la publicación ha llamado bastante la atención de los internautas, ya que la actriz y cantante argentina Mariana “Lali” Espósito fue de las primeras en reaccionar a esta publicación, a lo que Danna Paola le respondió: “Reina”.

Pero eso no ha sido todo, pues los admiradores de ambas artistas quedaron encantados con esta interacción y así se expresaron: “Diosas del pop latino”, “Las amo a las dos, reinas”, “¿Podrían hacer un single juntas? Gracias”, “Por favor, necesito una cuarta temporada de Élite”, “Colaboren, por favor!!! Lo necesito más que a mi vida“.

Por otro lado el influencer Diego Cárdenas le hizo una recomendación a la actriz y cantante mexicana en estos tiempos de cuarentena: “Metete y lávate las manos”, a lo que Danna Paola víctima del Coronavirus le respondió: “Ya me las lavé, óyeme, jajaja”.

Las críticas hacia Danna Paola

Como era de esperarse hubo quienes le ‘reclamaron’ su publicación de Danna Paola en cuarentena: “Con esa casa, ¿quién no se queda?”, “Con esa casa, también me quedo toda la vida”, “Mi casa es más pequeña, súper pequeña, no hay patio ni eso, pero bueno, igual me quedo en casa”, “Esa casa es más grande que mi pueblo, ¿así quién no?”, “Si Danna, la cuarentena estaría chin… si tuviera una casa como la tuya”.

Cabe destacar que una seguidora lanzó un contundente mensaje: “De verdad, no entiendo por qué hay gente que la crítica en serio, es una persona hermosa por dentro y por fuera, tiene un corazón enorme y se nota desde lejos. Ojalá todos supieran valorarte como te mereces”.